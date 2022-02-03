Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

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3 февраля 2022, 17:54 Александр Крохмаль, Журналист

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

Восхождение Мамая началось ещё при хане Бердибеке. Он был ему ни кем иным, как лучшим другом детства и верным советником. Вскоре он женился на дочери своего друга – Тулунбек-хатум. Получил во владения огромные земли в Крыму и Причерноморье. Официально считался беклярбеком с 1357 года. По тем временам, эту должность можно было сравнивать с положением кесарей-соправителей в Византии. В функции Мамая входили руководства армией, судом и внешними делами. Но верховная власть всё же принадлежала Бердибеку. Дальнейшая слава темника пришла уже после убийства его верного друга. В 1359 году Бердибека прикончил Кульпа, хан-самозванец. Мамай немедленно объявил тому войну. В Орде начался тяжёлый и мрачный период, получивший название «Великой замятни».

Беклярбек Мамай не мог стать ханом, так как не имел родства с Чингизидами. Посему он использовал марионеточных правителей, которые целиком и полностью были в его власти. Одним из известных его «кукольных властелинов» был Абдуллах, сын Узбек-хана, из рода Батуидов. В 1370 году Абдуллах скончался. Считалось, что Мамай лично прикончил его. Очевидно, стал сомневаться в его преданности и желании подчиняться «какому-то темнику». Новым марионеточным ханом Орды был провозглашён 8-летний Булак или Магомет-Султан. Он оставался «кукольным правителем» Мамаевой Орды вплоть до собственной смерти во время Куликовской битвы. Мамай рассчитывал при своём правлении покорить Московское княжество, но он никогда ещё не ошибался так в своей жизни.

Поход на московитов стоил темнику власти и славы. После поражения монгольских войск на Куликовом поле, Мамай так и не сумел удержать свою империю. Законный хан Тохтамыш, собрав огромные силы и заручившись поддержкой Тимур-Ленга, нанёс удар темнику недалеко от Калки. Битвы практически не случилось, так как большая часть сил Мамая перешла на сторону Тохтамыша. Победа законного правителя привела к падению Мамаевой орды и к воцарению на престоле наследника истинного Чингизида. Мамай был вынужден бежать в Каффу, но в город его так и не впустили. Он также пытался проникнуть в Солхат, но его перехватили солдаты Тохтамыша и тотчас же прикончили. Но всё же Тохтамыш похоронил Мамая со всеми почестями и отдал дань его былым завоеваниям.

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