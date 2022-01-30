50 лет назад британцы расстреляли демонстрантов в Лондондерри

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30 января 2022, 18:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Дату 30 января следует запомнить не только, как предпоследний день 2-го зимнего месяца. Полвека назад именно в этот день случилась трагедия, получившая впоследствии название «Кровавого воскресенья». Только это не относилось к истории нашей страны. Всё случилось на территории Северной Ирландии в городе Лондондерри. В этот день, 30 января 1972 года британские солдаты расстреляли демонстрацию мирных жителей. Родственники погибших требовали расследования преступлений и жёсткого наказания виновных. В итоге – преступления расследовали, а вот наказание виновники так и не получили. Кровавые палачи Лондондерри уцелели и можно сказать, обошли стороной закон.



Нестабильность в Северной Ирландии была отмечена ещё в конце 60-х. Местные радикалы активно боролись с британским владычеством и устраивали всяческие провокации. К тому же на лицо была тяжёлая схватка между сторонниками независимости и теми, кто поддерживал Лондонский престол. В ход действий вмешивалась террористическая организация ИРА. Её боевики устраивали нападения на британских силовиков. Уже в 69-м на улицах городов Белфаст и Дерри появились военные. 1970 и 1971 годы были отмечены вспышками насилия. Появилось множество случаев нападений на солдат и закладок бомб. Погибло 43 военнослужащих британской армии. Уже 9 августа 1971 года военные Великобритании провели операцию «Деметриус» по выявлению экстремистов. Это-то и стало предвестником грядущей бойни.



В августе 1971 года англичане арестовали 342 националиста, 116 из которых были освобождены в течение первых двух дней. Задержанные обрекались на грубое и бесчеловечное отношение. Их зверски избивали и даже пытали. При этом, многие арестованные не имели никакого отношения к ИРА. Операция «Деметриус» вызвала очередную вспышку насилия. В течение 4-х дней были застрелены два английских солдата и 20 гражданских лиц. В девяти случаях виновниками преступления были британцы. Католики и протестанты Северной Ирландии перебирались в районы, заселённые единоверцами. Свои дома они нередко сжигали. Около 7000 человек преимущественно остались без крова. Продолжалось и сопротивление местных жителей. Почти регулярно происходили столкновения с англичанами.



18 января 1972 года премьер Северной Ирландии Брайан Фолкнер запретил все массовые демонстрации до конца года. Но митингующих это не остановило. Присутствие британцев в регионе никому не нравилось. Радикалы снова повылезали на улицы. 30 января того же года, как раз в тот самый чёрный день, Североирландская ассоциация борцов за гражданские права, назначила новую демонстрацию против практики интернирования. В преддверии массового пикета в Дерри направили Первый батальон парашютно-десантного полка. По оценкам аналитиков, число участников демонстрации составляло от 2000 до 15 000 человек. Среди них были не только мужчины, но также женщины, дети и старики.



Демонстранты задумали пройти к зданию ратуши, но военные их не пустили. Завязались множественные потасовки. Часть митингующих попыталась проникнуть через заслоны. В военных полетели камни и предметы арматуры. В ответ десантники открыли огонь. Что именно стало причиной – доподлинно не ясно. Ведь демонстрация была относительно мирной. Но видимо, военные полагали, что среди гражданских могут быть провокаторы. В любом случае их преступление остаётся одним из самых трагических в истории Англии. Всего было произведено 108 выстрелов. Больше всех стреляли двое «мясников» - капрал F и рядовой H. Ирландцы до сих пор не забывают той мясорубки, которая унесла 13 человек. Среди них были ещё совсем юные подростки.



Полное расследование бойни в Лондондерри началось лишь только 38 лет спустя. И то, никто из виновников наказания не получил. Никто не отправился за решётку на десятилетия, никто не получил пожизненного. Первый арест участника резни был произведён 10 ноября 2015 года. Тогда задержали 66-летнего экс-рядового J, но позже его отпустили под залог. Всего в качестве подозреваемых в убийствах прошли 17 бывших военных и 2 члена ИРА. 16 британских солдат так и не были привлечены к суду. Более того, некоторые даже требовали их защиты и немедленного оправдания. Это вызвало серьёзное недовольство среди родственников погибших. Они пытались добиться пересмотра данной позиции, но 29 сентября 2020 года прокуратура подтвердила своё окончательное решение.



Резня в Лондондерри, безусловно, является преступлением британских солдат. И эксперты, выступающие за расследование бойни, искренне надеются, что когда-нибудь позиция властей по отношению к тому событию будет тщательно пересмотрена.

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