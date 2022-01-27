Россию к страшной революции привёл тяжело больной сифилитик, не отдававший отчета своим поступкам

Аргументы Недели → История 13+

27 января 2022, 16:53

Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ульянов-Ленин по его собственному признанию никогда галантным кавалером не был. При этом вождь противоположный пол еще как жаловал своим вниманием и в России, и в Германии, и в длительных зарубежных революционных турах: и здоровье позволяло, и бабла, полученного от германского правительства пополам с тем, что награбил верный соратник Коба-Джугашвили в царских банках на утехи вполне хватало.



Надежда Константиновна Крупская, официально назначенная партией ВКПБ женой вождя, не в счет. Хотя Крупская в пору своей курсисткой молодости была вполне миловидной тургеневской девицей, что Ильичу и глянулось. Тем более, девушка регулярно наведывалась к Ленину в комфортабельный сибирский санаторий-заповедник «Шушенское». Роль домохозяйки Крупскую вполне устраивала. Тем более что в 1910 г. в Париже в их семье появилась молодая симпатичная революционерка Инесса Арманд, приехавшая во Францию из Бельгии. Ильич со всей революционной страстью в бельгийскую переселенку влюбился! Крупская об этой революционно-любовной связи мужа конечно знала, но что она могла сделать? На открытый бунт бывшая курсистка, зависимая от партийных денег супруга, была неспособна. Да и зачем?



В один из дней Ильичу пылкая любовница вдруг надоела: в жизни таковое случается, особенно у людей с гипертрофированными страстями. Они расстались, но сохранили приятельские отношения и после расставания вплоть до ее смерти в Москве от холеры в 1920 г. Но не одна Инесса делила ложе с вождём. Говорят, что Ленин, блудивший в молодости с девицами «шаговой доступности», подхватил скорее всего от одной из них бушевавший в те годы в России неизлечимый сифилис. Недавно известный российский врач-нейрофизиолог Валерий Новоселов обнародовал полученную наконец в архивах и изученную им историю болезни Владимира Ленина (т.н. «Дневник дежурных врачей»), из которой наконец-то стало понятно, что Ленин долго и безнадежно страдал именно «нейросифилисом», который в силу его тогдашней неизлечимости и завершил путь революционера №1. Сифилисом Ильич мог заболеть в самарском периоде 1892-1893 г.г. При этом революционер №1 очевидно бесстыдно заражал своей болезнью и любивших его женщин: и Крупскую, и Арманд, и многих иных фанаток, поверивших в то, что революция освободила их от многих моральных устоев.



О других революционных развратниках читайте в материале «Аргументов недели».





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