300 лет назад Указом Петра Первого была введена «Табель о рангах»

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17 января 2022, 18:58 Вадим Кулинченко,

300 лет назад Указом Петра Великого от (24 января) 4 февраля 1722 года была введена «Табель о рангах», полностью это положение звучит так: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако же воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». Формулировка мудрёная, но, несмотря на это, с тех пор во все времена эта «Табель», конечно, с изменениями и дополнениями, является основой бюрократической системы в России. Многие мне возразят, что она была отменена в 1917 г. и возобновлена только Указом Президента РФ №113 от первого февраля 2005 года, естественно, в ином виде, но суть осталась та же.

Коренные преобразования во многих сферах государственной жизни связаны с эпохой петровских реформ. Отменяются старые, патриархальные виды пожалований, в России учреждается первый орден св. Андрея Первозванного, чеканятся офицерские и солдатские наградные медали. Стремясь создать единое, действенное средство поощрения к государственной службе, Пётр 1 вводит «Табель о рангах». На основе «Табеля» сложилась система чинов, званий и титулов, которая являлась одним из устоев царской государственной машины, а кроме того важным элементом общественной жизни.

В советские времена «Табель» вроде, не существовал, но его отдельные положения действовали и процветали. Не будем углубляться в те времена, только два примера: персональные пенсии и звания по выслуге лет.

Сегодняшний «Табель о рангах» критиковать и разбирать не стоит. О нём редко где упоминают, а, главное, он не достиг той цели, которую в него вкладывал Президент, подписывая Указ.

Получилось так, что современный Президент не понял того, что было понятно Петру 1 триста лет назад – при такой тотальной несправедливости и отсутствии социальных лифтов (дети крупных чиновников, и не только, и олигархов получают чины, минуя всякую выслугу – В.К.), разрыве зарплат в государственных структурах, нормально работать не может, а соответственно, развиваться экономика и прочие составляющие государства. Как тут не вспомнить слова из знаменитой комедии А. Грибоедова «Горе от ума» - «Ну как не порадеть родному человечку!»

Пётр 1, который прорубил окно в Европу, многое перенимал оттуда. Так получилось и с «Табелем о рангах», который он редактировал лично. Документ вобрал в себя опыт многих европейских государств в сфере государственного строительства. Вводя этот документ в действие, Пётр 1 предполагал его положительное действие на благо государства, а именно – сломать укоренившиеся безделье «государевых людей» в России.

Так «Табель» давал некоторую возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать» - гласил 3-й пункт Указа.

При этом сыновья титулованных лиц и знатных дворян хотя и имели отличия от других, но не получали никакого чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера (чина – В.К.) не получат».

Гражданские чины, как и военные, даются по выслуге лет или за другие знатные заслуги.

Учреждение «Табели» и последующие издания соответствующих правовых актов на его основе оказали существенное влияние на исторические судьбы дворянского сословия.

При введении «Табели» боярская Русь уходила в прошлое. Принятие «Табели о рангах» имело прогрессивное для своего времени значение. В дальнейшем, вносимые в неё поправки не улучшали, а больше забюрокрачивали её положения. Отмена её в 1917 году вроде что-то и изменила, но возобновлённый в 2005 году этот документ уже не имел того значения, как я сказал выше, заменённый «понятиями», чем нужными и справедливыми Законами.

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