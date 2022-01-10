10 января 49 года до нашей эры Цезарь перешёл Рубикон

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10 января 2022, 16:13 Наталья Полянская

Переход Цезаря через Рубикон - событие, состоявшееся 10 января 49 года до н.э. и явившееся началом гражданской войны между Цезарем и Помпеем в Риме.

Река Рубикон служила границей между италийской областью Умбрия и провинцией Цизальпинская Галлия. Галлия была законной провинцией Цезаря, где он имел право распоряжаться войсками, ввод войск на территорию собственно Италии являлся, по римским законам, мятежом. Переход Цезаря с войсками через Рубикон имел не только грандиозное историческое значение, знаменуя падение Римской Республики, но и оставил большой след в культуре, с ним связаны две крылатые фразы: «перейти Рубикон», означает решительный поступок, прохождение «точки невозврата».

7 января 49 года Сенат принял «чрезвычайный сенатусконсульт», то есть вручил консулам чрезвычайные полномочия, что примерно аналогично нашему чрезвычайному положению и поручил начать набор войска, а верные Цезарю народные трибуны Антоний и Курион были вынуждены бежать из Рима. Цезарь воспринял это как сигнал к решительным действиям. 10 января 49 года до н. э., он двинул солдат XIII легиона (единственного, бывшего с ним в Цизальпинской Галлии) через Рубикон и захватил ближайший италийский город Аримин, что знаменовало начало гражданской войны. Согласно Аппиану, непосредственно для захвата Аримина был послан отборный передовой отряд: «центурионов с небольшим отрядом наиболее храбрых солдат, одетых в гражданское платье, он выслал вперед, чтобы они вошли в Аримин и внезапно захватили город».

Сам Цезарь об этих событиях говорит бегло и лаконично, вовсе не упоминая акта перехода Рубикона: «Познакомившись с настроением солдат, он двинулся с этим легионом в Аримин и там встретился с бежавшими к нему народными трибунами».

Светоний в «Жизни двенадцати цезарей», описывает эпизод следующим образом: «Накануне днем, тайно двинув когорты к Рубикону, Цезарь в то же время, чтобы не вызывать подозрений, постоянно показывался на людях в Равенне, где он тогда находился: присутствовал на зрелищах, обсуждал план строительства гладиаторской школы, вечером устроил большой ужин, а с заходом солнца покинул гостей и незаметно выехал в простой повозке за своими солдатами».

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