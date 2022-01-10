Как царь Пётр пытался отучить своих подданных от излишнего раболепия
10 января 2022, 16:45 Наталья Полянская
В 1702-м году указом 10 января Петр I, вдохновившись европейскими порядками, решил отучать подданных от излишнего раболепия. Указом запрещено подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом.
Пётр I говорил: "Какое же различие между бога и царя, когда воздавать будут равное обоим почтение? Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству - сия то почесть свойственна царю".
Указы Петра Первого — уникальные исторические документы, по которым можно получить представление о быте и нравах России начала ХVIII века. Многие указы Петра сейчас вызывают улыбку, но некоторые из них, по своей сути, не устарели и спустя три века.
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