Виллима Монс Пётр казнил вовсе не из-за взятки, а из ревности к Екатерине

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9 января 2022, 09:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Пётр I, без сомнения, великий человек, но при этом ещё и тиран и самодур и заодно невероятный ревнивец. Чужих кавалеров он не терпел, особенно если они пытались обольстить его любимую супругу – Екатерину. Хотя и самого Петра ни в коем случае нельзя называть верным мужем. Просто он, будучи царём, а позднее российским императором, никогда не терпел, когда посягают на его «собственность». Вероятно, Екатерину он и считал за свою «собственность», хоть она и являлась живым человеком. А царица, между тем, тоже была не из ангелов и часто крутила романы с придворными государя. Про связь Екатерины и Меньшикова знает каждый. Но был и ещё один человек: иностранец, красавец и офицер императорского двора. Звали его Виллим Монс. Он являлся братом любовницы Петра Анны Монс.



Виллим прожил очень мало, не дотянул и до 30. Он был младше Екатерины на 4 года, но это не мешало ему стать её любовником. Карьера молодого Монса шла вполне успешно. С 1707 года он был рекомендован Петру прусским посланником Кайзерлингом. В августе 1708 года Виллима успешно приняли на военную службу. Он служил волонтёром, а затем флигель-адъютантом при генерале Боуре. Принимал участие в Северной войне и даже сражался под Полтавой. В 1709 году вёл переговоры со шведами в качестве русского парламентёра. В 1711 году он стал лейтенантом лейб-гвардии Преображенского полка. Но близкое знакомство с государыней возникло у Монса 5 лет спустя, когда его назначили камер-лакеем супруги великого царя. Он управлял вотчинной канцелярией Екатерины, занимался бухгалтерским учётом и контролировал переписки. Так-то и возникли чувства между ним и молодой царицей России.



Вскоре Монс превратился во влиятельного аристократа. У него имелось множество имений и домов по всей России. Он практически постоянно сопровождал Екатерину. В 1724 году по случаю коронации государыни в качестве императрицы Всероссийского, был пожалован в камергеры. Но Пётр подозревал, что Монс и Екатерина, как минимум, близки. В последние годы жизни царь стал всё более подозрительным. К тому же, как поговаривают, у него проявилась почти та же болезнь, которой страдал Иван Грозный. Нервозность, подозрительность, зашкаливающая ревность… все эти чувства стали спутниками Петра. Особенный гнев вызвало у царя предательство Екатерины. Он ведь был уверен, что она ему верна до гроба. Но он глобально ошибся. 8 ноября 1724 года камергер Монс был арестован. На него повесили массу преступлений, включая мнимую взятку. Но истинной причиной ареста была именно петровская ревность. Следствие, возглавляемое Канцелярией Тайных дел, сумело превратить Монса в государственного преступника.



Пётр не просто велел казнить Виллима, он наслаждался этой карой. 13 ноября бывшему камергеру был вынесен официальный смертный приговор. Ему было велено отсечь голову. 26 ноября 1724 года приговор привели в исполнение. Как говорят, после этого Пётр отнёс голову Монса самой Екатерине и показал ей. Этим он окончательно удовлетворил свою необузданную ярость. Но ярость, как известно, очень опасна. И Петра она впоследствии привела к смертному одру. Что до головы Монса, то можно сказать, она успешно «пережила» великого государя. Она успешно сохранилась в кунсткамере. Хотя позднее голова камергера таинственным образом исчезла. Уже в 1880-х годах заявляли, что в кунсткамере она отсутствует.

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