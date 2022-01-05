80 лет назад нацисты устроили геноцид в латгальской деревне

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5 января 2022, 20:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Бессмертный полк

Германский Рейх мёртв уже почти сотню лет, но ужасы и кошмары, творимые в ту мрачную для человечества эпоху, вспоминаются и по сей день. Ровно 80 лет назад нацистские преступники устроили массовые убийства в одной латгальской деревне. Эти сведения не были так широко распространены, как скажем, информация о зверствах в Освенциме. Но то, что случилось тогда в деревне Аудрини, без сомнения, заслуживает отдельного рассмотрения. Самое страшное здесь то, что преступников, устроивших бесчеловечные казни гражданских, практически никак не привлекли к ответственности. Они избежали заслуженного наказания, как впрочем, и некоторые палачи японского диктатора Хирохито.

Вот как это было. Как только немцы захватили Латвию, они сразу же принялись очищать её от «национальных меньшинств». Наибольшей дискриминации подвергались евреи. Нацисты очень часто убивали всех без разбора. Никто не церемонился и не разбирался в делах. Казнить могли даже за простой слух о том, что тот или иной человек укрывает партизан. Убивали по малейшему подозрению в нелояльности. В деревне Аудрини, расположенной в 11 км от города Резекне в Латвии, нацисты убили всех. Всему виной была несчастная местная жительница по имени Анисья Глушнёва, которая укрыла у себя в доме шестерых красноармейцев. Один из этих людей был её сыном. Трагедия случилась в самом конце 1941 года.

18 декабря жительница соседней деревни Заречье Марина Морозова и её мать, будучи доносчицами, сообщили немцам, что Глушнёва якобы прячет вещи убитых евреев. Для проведения проверки к Анисье направились два полицая. Красноармейцы, завидев вражеских агентов, открыли по тем огонь. Старший полицай скончался от выстрелов, его соратник бежал. Но солдаты понимали, что оставаться в деревне больше нельзя. Они так же покинули село, но при этом, даже не осознавали, на что способны нацистские звери. Уже к 21 декабря 1941 года в Аудрини прибыла большая группа германской полиции. Её возглавил лично начальник 2-го участка округа Резекне Болеслав Майковскис.

Вскоре полицаи обнаружили красноармейцев. Пятеро бойцов были убиты в ожесточённой перестрелке. Каратели тут же схватили Анисью Глушнёву и её малолетнего сына Васю. Как рассказал на суде очевидец событий, допрос проходил неимоверно сурово. Анисью избивали, насиловали, совали в глаза и уши спички. Вместе с матерью пытали и сына. Но этих зверств нацистам показалось мало. Они решили покарать целую деревню якобы за измену и сотрудничество с врагами рейха. Глава управления полиции Резекне майор Эйхелис попросил у вышестоящих инстанций разрешение на уничтожение Аудрини. Майковскис полностью поддержал своего нацистского соратника.

Уже 22 декабря разрешение было получено, и гитлеровцы принялись за дело. Для устрашения по всему уезду расклеили приказ о расстреле жителей Аудрини. Селянам приказали выйти из дома. Одежду и личные вещи просили не брать, заявляя, что они им более не понадобятся. Многих, при этом, избивали до полусмерти. Нацисты не церемонились ни с женщинами, ни с детьми, ни со стариками. 2 января 1942 года Аудрини была подвергнута сожжению. Сжигали деревню публично перед всеми солдатами. Вечером того же дня несчастных крестьян, содержавшихся в местной тюрьме, стали загонять в грузовики. Очевидцы описывают, что это была чудовищная картина, полная боли и ужаса. Никто из этих людей не хотел умирать.

Пленников свезли к Апчупанским холмам. Там их заставили рыть себе могилы. Во время уложиться они не успели. Вскоре приехали Эйхелис и Майковскис. Сразу же начались массовые убийства аудринцев. После расстрела трупы сбрасывали в общую яму. Рассказывали, что у одной из женщин, жившей в Аудрини, в тюрьме родился ребёнок. Она всеми силами пыталась его спрятать. Но один из офицеров заметил это и прикончил младенца. Это было по-настоящему жуткое зрелище. 4 января того же года нацисты расстреляли 30 мужчин на площади Резекне. Все они тоже были жителями Аудрини. Всего же количество убитых селян оценивается в 235 человек. Впоследствии, двоих полицаев, участвовавших в расстрелах, приговорили к смертной казни в 1965 году. Но встал вопрос наказания главных виновников преступления. Изуверам удалось сбежать после войны. Заслуженной кары они так и не получили.

Майковскис в 1965-м благополучно жил в Нью-Йорке. Он даже состоял в правлении «Ассоциации латышей Америки». Как бы советские власти ни требовали его выдачи, американцы не соглашались. Но всё же последние годы палач провёл в страхе. Его дом пытались поджечь. На него часто нападали на улице. По некоторым данным, это были мстители за убитых по его приказу евреев. В 1980-х годах Майковскиса признали виновным в даче ложных показаний по нацистскому делу. Его решились депортировать, но страну он должен был выбрать самостоятельно. Преступник выбрал ФРГ, но и там он не нашёл покоя. В 1988 году в Германии начался суд над Майковскисом. Однако спустя 6 лет он завершился безрезультатно. 19 апреля 1996 года он спокойно умер в Мюнстере.

Что до Альберта Эйхелиса, ещё одного виновника Аудринского расстрела, то он скрывался в Западной Германии. Вполне благополучно проживал в городе Карлсруэ. Потом Альберт сбежал в Канаду, где занялся строительным делом. Канадские власти отказались выдать его СССР, но местная еврейская община требовала наказания. Тем не менее кара так и не настигла Эйхелиса. Он мирно скончался у себя дома в 1982 году.

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