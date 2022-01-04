142 года назад русская армия разгромила турецкие войска и освободила Софию
4 января 2022, 15:24
Четвертого января 1878 года русские войска во главе с генералом Иосифом Гурко вошли в Софию. Турки потеряли всю армию, артиллерию и запасы еще на подступах к болгарской столице и сражений за нее уже не вели.
Для достижения цели русская армия совершила трудный переход через покрытые снегом горы Балканы. Он продолжался больше недели.
По сведениям историков, генерал Иосиф Гурко подавал пример личной выносливости и делил все трудности перехода наравне с рядовыми. В сражениях на Орханийском перевале, у Ташкисена, Горного Бугарова отряд генерала Гурко разбил и рассеял турецкие войска. Особенно отличилась российская гвардия. Известно, что полки атаковали противника по колено в снегу.
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