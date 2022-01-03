Как завтракал Александр III в Рождество 130 лет назад

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3 января 2022, 18:07 Источник: rg.ru

Фото: instagram.com / hermitage_museum

В царские времена главным зимним праздником на Руси было Рождество, а не Новый год. Издание «Санкт-Петербургские ведомости» рассказало, как 1 января 1891 года в Зимнем дворце проходил высочайший завтрак, венчавший церемонию поздравления императора членами дипломатического корпуса.



На столах красовался голубой банкетный сервиз. Первым пунктом меню значились живые устрицы. Их подавали на блюде со льдом в раскрытых створках собственных раковин. К устрицам прилагались традиционные лимоны и сухое шампанское.



Затем на столе появился «суп-крем раковый Багратион с пирожками». К нему подавалось французское сухое белое вино - Монтраше мусе.



Третьим блюдом был «сальми холодный из филей пулярд с гарниром», к которому прилагалась мадера N 3. Далее последовали котлеты из барашка с двумя соусами и одним гарниром (пюре из сельдерея), к которому подавали французское вино Шато-Лароз. После котлет последовало загадочное Шу-Грилье а-ля крем с двумя соусами, к которому подали шампанское Монополь. И в завершение завтрака - десерт. Обычно это была земляника.



Интересно, что ингредиенты всего перечисленного можно купить в магазинах и в наши дни. Рецепты блюд можно найти в интернете.





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