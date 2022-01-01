Провокатор или психически больной: Кто такой был Роман Малиновский?

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1 января 2022, 13:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Фото: wikipedia.org

29 декабря, почти сразу же после закрытия «Мемориала», Верховный суд РФ реабилитировал Романа Малиновского, одного из участников громких событий начала ХХ века. Но кем именно являлся этот человек? Пожалуй, Романа стоит по праву назвать главной загадкой нашей родины. Известно то, что он работал сразу на несколько организаций. Ему приписывали связь с российской «охранкой» и германской Тайной Полицией. Говорили, что среди немецких офицеров он пользовался большим уважением. При этом, он же являлся членом ЦК РСДРП и представителем фракции большевиков. Ленина Малиновский знал лично. В 1918 году Романа расстреляли по приговору Верховного Трибунала ВЦИК. Приговор был суров – измена и провокаторская деятельность.

Исследователей тревожит следующее - почему Малиновский всё же уцелел до начала трагических событий в Российской империи? Ведь о его провокаторской деятельности ходили слухи ещё задолго до революции. Роман Малиновский стал своеобразным воплощением предательства и двуличия. Неизвестны и подробности его психического состояния. Вполне возможно, он просто был тяжелобольным психопатом? Никто об этом уже не узнает. За все прошедшие годы личность этого человека создала слишком много вопросов. История его жизни также практически не изучена. Но кое-какая информация всё же прошла. И вот что можно сказать о детстве Малиновского и о его дальнейшем пути «крота».

С детства он был сиротой и занимался попрошайничеством. Будучи подростком, он беспризорничал на городских улицах Российской империи. Есть было где-то надо, но царская власть практически ничего народу не давала, и приходилось воровать для собственного выживания. За один такой проступок Малиновский угодил в тюрьму на 6 недель. Но за решёткой он долго не продержался, так как сумел сбежать. Много месяцев занимался профессиональным воровством. Потом был снова арестован и осуждён на год и 6 месяцев. В 1901-1905 годах Роман служил в Измайловском полку. Уже в 1906 году он вступил в РСДРП и работал в петербургском рабочем профсоюзе. А вот уже с 1910 года он становится агентом «охранки».

Впечатление Роман производил вполне положительное. Его называли абсолютно искренним человеком. Но почему же он всё-таки предал своих людей? Он работал и на будущих большевиков и на Охранное отделение. С 1912 года он стал агентом Департамента Полиции, и по сути, сливал все имеющиеся данные царским представителям. Малиновский спокойно сдавал всех своих соратников, рассказывал о том, чем те занимались, где жили и где работали. Но приходя к «своим» из РСДРП, он заявлял о преданности новым идеям и утверждал, что никогда не предаст товарищей по оружию. Роман участвовал в Пражской конференции, выступая от московского профсоюза металлургов. На ней он был избран членом ЦК партии.

В 1913 году карьера Малиновского взлетела ещё выше. Он стал председателем самостоятельной большевистской фракции. Был избран депутатом Госдумы IV созыва от Московской губернии. Но в 1914-м его уволили из полиции, а позднее он сложил депутатские полномочия. Меньшевики и противники будущих коммунистов каким-то образом прознали о тайной работе Малиновского. Они пытались всячески опорочить его имя, и причина на это у них имелась. После сложения депутатских полномочий, Роман отъехал за границу, и зачем именно – неизвестно. За такое дезертирство из партии его сразу же исключили. Осуждавший «бегство» Малиновского Ленин не верил его связям с «охранкой». Более того, он требовал от меньшевиков прекратить нападки на бывшего депутата.

С началом Первой Мировой загадок стало ещё больше. Считается, что Малиновский перешёл на сторону Германской империи. При этом он продолжал сохранять связи с царской «охранкой» и большевиками. Во время войны он был ранен и попал в концлагерь. Но там Романа никто не притеснял. Очевидцы сообщали, что в «Альтен Грабове» (немецкий лагерь для военнопленных, где держали М.), он пользовался большой популярностью среди местных офицеров. Его воспринимали, как своего человека. В 1917 году Малиновского обвинили в провокаторстве на высшем уровне. Временное правительство раскрыло его связи с «охранкой».

После освобождения из плена в 1918 году, Роман решил вернуться на родину. Он прекрасно знал, что там ему будут не рады. Он знал, что приговор за содеянное уже составлен. И всё же он вернулся. «Я сам себе противоречу»,- утверждал Малиновский, «Раздваиваюсь, и согласен, чтобы меня расстреляли». Впрочем, его воля была исполнена. 5 ноября 1918 года провокатора казнили. Но вместе с казнью канула в лету, пожалуй, самая главная тайна его жизни. Каковой была его цель? Каковы мотивы? Теперь мы уже никогда не узнаем причин. Хотя, есть вероятность, что этот человек был психически болен, и в нём могли находиться сразу несколько личностей. Пожалуй, это было бы самым лучшим объяснением его преступной деятельности.

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