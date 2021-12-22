Массовой вакцинации не доверяли ещё в царские времена

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22 декабря 2021, 12:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: depositphotos.com

В нынешнюю эпоху коронавируса вакцинация является самой надёжной защитой от всё ещё неизвестной болезни, охватившей, ни много ни мало, всю нашу планету. Но вместе с недугом к нам пришла новая напасть, расколовшая людей на две категории. Одна часть выступает за вакцинацию и утверждает, что она защищает от инфекции. Другая же часть противодействует вакцинации и заявляет, что всё это продукты «мирового правительства» или некого могущественного ордена, задумавшего поработить человечество. Порою те, кто борется с вакциной, переходят всякие рамки и начинают выдвигать самые нелепые теории. В любом случае, ситуация на нашей планете остаётся тяжёлой. Те, кто выступает за вакцину, и те, кто борется с ней, находятся, по сути, в состоянии войны друг с другом. Однако, так было практически всегда, когда приходила какая-нибудь пандемия.



Протесты против вакцинации в России были ещё в Екатерининский период, а также всю последующую эпоху царской власти. Во времена Николая I к всякого рода вакцинам (особенно против оспы) у русских людей было сильное отторжение. Проходили даже сведения, что лекарство от оспы было создано «антихристом» и распространено с целью уничтожения православных христиан. В русских деревнях от подобных препаратов обычно открещивались. Ещё Владимир Даль отмечал, что «мужики предохранительной оспы не верят». Естественно, попытка массовой вакцинации приводила к бунтам, о которых не слишком много сказано в истории. В начале ХХ века в Российской империи люди так же умирали от оспы, а «антипрививочники» продолжали отнекиваться от вакцины и высказывать недоверие. Непривитие люди объясняли самыми разными способами. Одни говорили, что не сделали прививку из-за холода, другие из-за каких-то проблем и побочных болезней, третьи сознавались, что попросту не успели. Так же и сейчас, ничего нового в общем-то не происходит.



С приходом советской структуры всё изменилось, и далеко не в лучшую сторону. Как известно, в 1918 году весь мир охватила пандемия «испанского гриппа». А ведь другие болезни никуда не уходили. В молодом Советском государстве существовала целая «армия» разных недугов. После 1919 года обязательная вакцинация населения усилилась в разы. Власти угрожали «уклонистам» лишением зарплат и продовольственных карточек. Данные о вакцинации вносились в свидетельство о рождении и трудовую книжку. Спустя десятилетия, оспа была полностью ликвидирована на территории СССР. Это случилось уже в 1936-м, в самый разгар правления Сталина. Объявлялись ли «антипрививочники» врагами народа? Трудно сказать. Но в любом случае, власти предпочитали с ними бороться. Возникали такие же самые споры мнений и даже конфликты. Поэтому ещё раз стоит заметить, что нынешняя эпоха никуда не ушла от прошедшей, и по сути, история повторяется.

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