Насильственное внедрение картофеля в России произошло при Николае I

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21 декабря 2021, 23:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Многие задаются вопросами, а когда именно в России появился картофель, и что было до него? Полагаем, не все знают, что основным «спутником» мяса в допетровские времена была репа. В народе очень популярно ошибочное суждение, что картофель пришёл в страну с эпохой Петра. На самом деле всё произошло несколько позже, как минимум, в середине 19-го века. До того момента, картофель появлялся разве что на столах у господ. Никакие «бабы Нюры» картошку не выращивали и не продавали по 100 рублей. Необычный для русских людей заморский плод подавали в благородных домах, и то не всегда. Обычно его посыпали сахаром, чтобы вкус был послаще. О том, что картошку можно солить – узнали лишь потом. Поначалу, это был экзотический плод, запретный. Естественно, крестьяне о нём и знать – не знали.

Разведение картофеля в России и последующее за этим его распространение пошло с поздней эпохи Екатерины. Во время очередного неурожая медики обратились к государыне и в Сенат с просьбой разрешить проблемы голода. Они предложили начать массовое производство картофеля, который тогда назывался «земляным яблоком» и считался деликатесом. Сенат одобрил инициативу и издал указ, приложив пособие по разведению данной культуры. Поначалу всё шло вполне гладко. Возможно, это было из-за того, что распространение картофеля продвигалось медленно. Бунты и акции недовольства начались намного позднее, в Николаевскую эру. Чудовищный неурожай хлеба 1839 года заставил царя Николая I в прямом смысле пойти на «обязаловку». Картошка начала появляться практически везде. Она уже перестала быть дворянским экзотическим плодом.

И тут-то как раз и начались те самые антикартофельные бунты. Крестьяне бурно возмущались глобальному распространению «заморского яблока». Некоторые не умели ни очищать картофель, ни нормально потреблять его в пищу. Бывали случаи, когда люди попросту травились, до конца не очистив заветный плод. Но полностью картофель вытеснил репу и другие гарнирные изделия лишь к концу 19-го века. Как-никак, а с царской волей не поспоришь. Впрочем, сейчас многие люди вообще не могут представить себе жизнь без картофеля. Из-за этого в сетях даже распространился мем о «котлетках с пюрешкой». А «пюрешка» - та самая картофельная; горячая, вкусная, свежая, как говорится, пальчики оближешь. И подумать нельзя даже, что когда-то из-за этого дела мужики поднимали вилы и грозно рычали от недовольства.

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