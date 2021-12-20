Тайна народа сиканов до сих пор считается «белым пятном» истории

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20 декабря 2021, 09:09 Александр Крохмаль, Журналист

Пожалуй, одним из самых удивительных мест на нашей планете является уже знакомый для всех остров.

Имя ему – Сицилия. На данный момент остров принадлежит Италии, и все его жители считаются итальянцами. Но что, если многие из тех, кто сейчас обитает на острове, ведут своё происхождение с незапамятных времён? А ведь так оно и может быть. На самом деле Сицилия – действительно таинственное место, которое до сих пор изучается исследователями. Древнегреческие историки и летописцы рассказывали, что на острове ещё до прибытия греков существовала местная аборигенская культура. Исконных обитателей Сицилии называли сиканами. Но настоящее изумление учёных вызывает тот факт, что сиканы как раз могли быть далеко не примитивным варварским племенем. Некоторые исследователи полагают, что об этом народе знали даже в Древнем Египте.

Древнегреческий историк Тимей из Тавромения указывает на то, что сиканы являлись исконным населением острова. К сожалению, документов от Тимея не сохранилось, и о его исследованиях мы знаем только, благодаря Диодору Сицилийскому. Вскоре выяснилось, что на Сицилии и правда существовала древнейшая догреческая культура. Доказательством её существования являются наскальные рисунки, которые датируются примерно 8000 годом до нашей эры. Получается, что сиканы и их предки могли жить на острове ещё задолго до расцвета Шумера и Аккада. Но есть и другие теории по поводу происхождения этого таинственного народа. Например, Фукидид заявлял, что сиканы могли прибыть на Сицилию с Иберийского полуострова. Некоторые современные учёные утверждают, что сиканы были захватчиками из Иллирии, которые захватили остров и уничтожили местные племена.

Примечательно, что сиканский язык является доиндоевропейским. Его структура очень сложная, и до сих пор активно изучается лингвистами. В отличии от сикульского, принадлежащего к индоевропейским языкам, происхождение сиканского языка до сих пор остаётся тайной. Хотя учёные выявляли в нём элементы лигурийского, возможно являющегося кельтским языком. Также отмечено, что сиканы жили не только на Сицилии, но и на Мальте. У этого народа существовало собственное государство. Как именно оно развивалось – доподлинно неизвестно. Исследования археологов показывают, что у сиканской культуры было значительное сходство с Микенской Грецией, а также с мальтийской мегалитической культурой. Сиканы упоминались и в древнегреческой мифологии. Одним из персонажей греческих легенд считается царь Кокал, который правил Сицилией после истребления циклопов.

В 13-м веке до нашей эры сиканы были оттеснены прибывшими захватчиками, которые получили название сикулов. Они вторглись на остров с моря, покинув свою родину в районе нынешнего Рима. В отличие от сиканов, сикулы являлись индоевропейцами. Позднее, они почти полностью завоевали местные народы. Вместе с сиканами были также завоёваны и элимцы (троянцы?), предположительно потомки народов Малой Азии, которые некогда осели на острове. В Древнем Египте чётко упоминалось об угрозе со стороны неких могущественных морских пиратов, наводивших ужас на побережья Средиземноморья. Их называли «шекелеш» или «народы моря». Считается, что их предками как раз являлись сиканы. Наименования слишком совпадают. Хотя некоторые отождествляют шекелеш с индоевропейскими сикулами. Вполне возможно, что упомянутые в Библии филистимляне тоже могли иметь сицилийское происхождение.

Со временем сиканы были ассимилированы захватчиками извне. Их древняя и почти недоступная для учёных культура прекратила своё существование. Тайна отважных «народов моря» навечно ушла в небытие. Вполне вероятно, что пришельцы с материка разрушили их государства и положили конец их независимости. Известно только, что все коренные народы Сицилии, а также сикулы, были впоследствии эллинизированы. Другие же обитатели острова, жившие на западной его части, долгое время входили в состав Карфагенской республики. Уже после падения Карфагена и Сиракуз, Сицилия досталась римлянам и была превращена в провинцию. Исконной культуры сиканов и их главных врагов сикулов к этому времени уже не существовало.

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