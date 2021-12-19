Аргументы Недели → История 13+

19 декабря 2021, 19:47 Александр Крохмаль, Журналист

Загадка происхождения народа филистимлян, упоминаемого в Библейских источниках, до сих пор толком не разгадана.

Кто такие филистимляне, и с какой целью они поселились в Палестине и части Сирии? Кем именно были их предки? Отдельные группы учёных сравнивают их с могущественными «народами моря» (ахейцами или протосицилийцами) или с жителями Крита. Другие же заявляют об их пеласгийском происхождении или семитическом. Но самое интересное в этом случае представляет собой религия филистимлян. Известно, что у них существовал тот же самый культ, который был распространён в финикийских колониях, в аккадских городах и среди жителей Угарита. Более того, некоторые особенности этого культа относились к временам Шумера, когда в Междуречье создавалась гегемония местных городов-государств.

Филистимляне называли своим основным божеством Дагона, который покровительствовал плодородию и земледелию. Они даже именовали его своим Верховным Богом, конечной инстанцией среди всех высших сущностей. По генеалогии ближневосточных божеств, Дагон считался сыном Неба и Земли, а также братом Эла, Бетила и Атланта (происходившего из мифологии греков). Внешне он изображался, как помесь человека и рыбы – своеобразный русал или ихтиандр. Если посмотреть на изображения Дагона и шумерского Оанна, таинственного пришельца из вод Персидского залива, оба этих божества будут выглядеть абсолютно одинаково. У филистимлян также имелась женская ипостась Дагона, обладавшая практически таким же внешним видом. Её называли Атаргатис или Деркето. Впрочем, Атаргатис, как и её мужская ипостась, почиталась не только в Филистиме, но также в Сирии, Ханаане и почти по всей Месопотамии.

В Библии не раз говорилось о празднованиях в честь Дагона на территориях филистимлян. Также есть сведения, что культ этого божества сохранился даже после уничтожения филистимской государственности. Но почему народы, пришедшие «с другой стороны», вместо того, чтобы сохранить свои исконные верования, обратились к местным? Часть современных учёных полагает, что филистимляне, осевшие в Палестине, испытали сильное воздействие ханаанской культуры, которую они, очевидно, не сумели уничтожить. Со временем их старые боги ушли в прошлое, и они полностью поддались местным верованиям. Культ Дагона они могли заимствовать от ханаанцев или от других семитических племён, так или иначе имевших партнёрство с царствами Месопотамии. Они также могли подвергнуться воздействию финикийской культуры, которая содержала в себе множество аккадских элементов. Финикийцы, как и аккадцы, являлись семитическими народами, и имели практически схожий пантеон божеств.

Происхождение филистимлян до сих пор вызывает массу вопросов. Их язык совершенно непохож ни на один из тех, на котором говорили обитатели Палестины. Их культура отчасти напоминает критско-ахейскую и отчасти семитическую. Но религия филистимлян целиком и полностью заимствована, как мы уже видим на примере Дагона. Благодаря влиянию чужеземной культуры, они переняли все её обычаи. Однако в кого именно они верили до прихода в Палестину и Сирию – на данный момент неясно. То же самое можно сказать и о «народах моря» в целом. Есть даже теория, согласно которой таинственные «народы моря» могут быть выходцами с древней Сицилии (египтяне называли их «шекелеш», и это название нередко ассоциируется с сицилийскими сиканами, доиндоевропейцами). Соответственно, филистимляне могли быть так же их потомками, и поклоняться богам сиканского происхождения до своего вторжения в Палестину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости