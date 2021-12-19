Загадка Тартэрийских табличек в Румынии до сих пор не разгадана

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19 декабря 2021, 10:51 Александр Крохмаль, Журналист

В 1961 году в 30 километрах от города Алба-Юлия в Трансильвании (Румыния) были найдены странные артефакты, которые вызвали у учёных множество вопросов.

Археологи обнаружили сразу три загадочных глиняных таблички с не менее таинственными пиктографическими знаками. Две из них обладают прямоугольной формой, одна из них – с отверстием. Третья похожа на дискообразный предмет размером в 6 см. Она так же содержит маленькое отверстие. Артефакты получили название Тартэрийских табличек. Примечательно то, что письменность на данных табличках относится к шумерскому типу. Поначалу находки были датированы примерно 4-м тысячелетием до нашей эры. Однако потом выяснилось, что их истинный возраст – намного древнее. Они возникли примерно за 5500 лет до нашей эры.

Историки сразу же принялись задавать всевозможные вопросы, на которые ответов так и не получили. Один из них – каким образом шумерская письменность оказалась на территории Румынии? Неужели праевропейцы и вправду контактировали с цивилизацией Междуречья? Известно, что за 5000 лет до нашей эры шумеры проживали в районе Месопотамии (дельты Тигра и Евфрата), и как минимум, не совершали походов за пределы родных земель. Румыния же находится достаточно далеко от этих земель. Речь идёт о тысячах километров. По мнению литовской исследовательницы Марии Гимбутас, данная форма письменности может свидетельствовать о существовании довольно развитой культуры на европейской территории, и возникнуть она могла скорее всего за 6000 лет до нашей эры. Однако другие учёные и научные мужи отвергают подобную теорию.

Мнения исследователей на тему Тартэрийских табличек до сих пор совершенно разные. Одни считают, что данные артефакты действительно свидетельствует о существовании в Европе развитой культуры, и о возможном контакте с шумерами. Другие же заявляют, что эти пиктограммы – на деле знаки ритуального характера, лишь случайно совпадающие с месопотамской письменностью. Третьи же высказывают теории палеоконтактов или выступают за эзотерическую гипотезу возникновения человечества. На данный момент происхождение Тартэрийских табличек всё ещё остаётся большой загадкой для всего научного сообщества.

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