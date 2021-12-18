В Японии до сих пор не критикуют Хирохито, так как считают его «божеством»

Аргументы Недели → История 13+

18 декабря 2021, 19:31 Александр Крохмаль, Журналист

Япония – одна из самых удивительных стран мира. Она в прямом смысле представляет собой отдельную вселенную. Но ещё, её культура вызывает некоторое недоумение, особенно у историков и аналитиков, изучающих Вторую Мировую войну.

Ведь в Японии до сих пор не признали военные преступления её прежнего императора, известного под именем Сёва или Хирохито. Если посмотреть на историю других стран, то большинство людей там отнеслось к преступным руководителям соответствующим образом. Скажем, Сталина критикуют очень многие, считают его людоедом, тираном и диктатором, погубившим миллионы. В Германии за упоминание Гитлера прилюдно и в положительном ключе можно завести проблемы с полицией, которые даром не пройдут. В случае с Испанией – история та же. Но можно ли в Японии сказать что-либо про Хирохито, к примеру то, что он был кровопийцей и маньяком, допустившим гибель миллионов? Можно ли призвать её общество к своеобразной «ре-хирохитизации»?

На самом деле, Страна Восходящего Солнца до сих пор не признаёт многие военные преступления Сёвы и его полководцев. К тому же, говорить про Императора как-либо, в положительном или в дурном ключе, там непозволительно. Невозможно ни призывать к отставке императора, ни критиковать его, ни осуждать. С давних времён местные властители воспринимаются народом, как настоящие Живые Боги, хоть после 45-го года они и перестали считаться таковыми. Японцы до сих пор верят, что их императоры ведут своё происхождение от самой богини Аматэрасу, создательницы Всего Сущего. Так, как же в таком случае, смертным критиковать своих «бессмертных» владык? Правильный ответ – никак. Ведь от божественной природы, как говорится, не уйдёшь. Бог – он не может быть правилен или неправилен, он вне земного и вне разумного, он вне понимания смертных. Японцы считают, что Хирохито руководил страной только лишь в духовном смысле. В бытовом смысле он властителем не являлся, и всю вину сваливают обычно на его смертных генералов. Хотя, это, конечно же, всего лишь местное понимание ситуации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости