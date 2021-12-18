18 декабря 1865 года: вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство

Аргументы Недели → История 13+

18 декабря 2021, 10:41 Сергей Нечаев,

Победа Севера над рабовладельческим Югом в Гражданской войне 1861-1865 гг. в США положила конец ввозу рабов на территорию страны. В ходе войны президент-республиканец Авраам Линкольн провел ряд революционно-демократических реформ. В частности, 19 июня 1862 года он принял закон об отмене рабства, а 1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов.

Однако все это не вступило в силу из-за сопротивления южных штатов.

13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство на всей территории государства, была принята Конгрессом 31 января 1865 года - еще во время войны. Она была ратифицирована необходимым количеством штатов 6 декабря того же года и вступила в законную силу 18 декабря 1865 года.

Тем не менее, работорговля на Американском континенте продолжалась до конца XIX века. А некоторые штаты ратифицировали поправку об отмене рабства лишь спустя много-много лет после исторического решения Конгресса США. В частности, штат Кентукки ратифицировал документ в 1976 году, а власти штата Миссисипи официально ратифицировали 13-ю поправку лишь в 2013 году.

Сейчас официальным днем отмены рабства в США считают 19 июня. Во всяком случае, 17 июня 2021 года Конгресс США одобрил законопроект об установлении Дня освобождения рабов именно 19 июня. Этот документ был одобрен Палатой представителей: «за» проголосовали 415 депутатов из 429. За день до того Сенат единогласно поддержал этот законопроект. Утвердил его и президент Джо Байден.

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