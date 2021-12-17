17 декабря 1903 года: братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха

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17 декабря 2021, 08:50 Сергей Нечаев,

17 декабря 1903 года братья Уилбер Райт (1867-1912) и Орвилл Райт (1871-1948) совершили первый успешный полет на том, что сейчас принято называть самолетом. Опыт был проведен в долине Китти Хок в Северной Каролине.

Братья Райт – американцы, и именно за ними в большинстве стран мира признается приоритет создания первого в мире самолета, способного к полету. Более того, это был первый управляемый полет человека на аппарате тяжелее воздуха, да еще и с двигателем. В любом случае, достижение братьев прямо повлияло на все последующее авиастроение ведущих стран мира.

Самолет братьев Райт назывался «Флайер-1», и он был сделан из ели - крепкого и легкого дерева. У него были деревянные пропеллеры и бензиновый двигатель мощностью 9 кВт. Стоимость постройки «Флайера-1» составила менее 1000 долларов.

«Флайер-1» имел размах крыла 12 м и весил 283 кг. В том числе 77 кг весил двигатель, который братьям помог собрать механик их магазина Чарли Тэйлор. Чтобы вес двигателя был достаточно низким, его основные части были сделаны из алюминия, что было редкостью в те времена. А цепная передача у «Флайера-1» напоминала аналогичную велосипедную.

Первую попытку взлета совершил Уилбер Райт 14 декабря 1903 года (братья бросили монетку), но тогда самолет упал сразу после отрыва от земли.

17 декабря было совершено два полета: первый осуществил Орвилл Райт, и он пролетел 36,5 м за 12 секунд (этот полет зарегистрирован на известной фотографии); второй - Уилбер, и он пробыл в воздухе 13 секунд, преодолев расстояние в 53 м.

Высота этих полетов была около 3 м над уровнем земли.

Свидетелями этих полетов были пять человек, и это позволяет считать происходившее первыми публичными полетами.

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