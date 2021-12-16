16 декабря 1641 года: Джулио Мазарини получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию

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16 декабря 2021, 08:22 Сергей Нечаев,

Джулио Мазарини (урожденный Джулио Раймондо Маццарино) родился 14 июля 1602 года в семье мелких землевладельцев Пьетро Маццарино и Ортензии Буфалини в итальянском городке Пешина в области Абруццо.

Он учился сначала в Риме, у иeзуитов, затем - в Алкаде и Саламанке, изучая философию, теологию и каноническое право. Получив ученую степень доктора права, он поступил в папские войска, где дослужился до чина капитана.

В 1636-1639 гг. Мазарини находился в Риме, где выполнял функции домоправителя у племянника папы римского Урбана VIII. Затем он перешел на дипломатическую службу и был назначен папским нунцием (представителем) в Париж. А 16 декабря 1641 года Мазарини, по протекции премьер-министра Франции герцога де Ришельё, получил от папы Урбана VIII кардинальскую мантию. Именно Ришельё склонил Мазанини в пользу Франции и уговорил его принять французское подданство.

На смертном одре (4 октября 1642 года) Ришельё указал на Мазарини как на человека, который может его заменить.

5 октября король Людовик ХIII ввел Мазарини в Королевский совет. Очень скоро кардинал сумел войти в милость к королеве Анне Австрийской, которую больной монарх назначил, по его совету, регентшей. После смерти Людовика XIII королева, всецело подчинившаяся влиянию Мазарини, назначила его первым министром. Так итальянец стал фактическим правителем Франции - к великому неудовольствию принцев крови и других вельмож.

Франсуа де Ларошфуко писал о Мазарини: «Ум его был обширен, трудолюбив, исполнен коварства, характер гибок». При этом людская молва сделала кардинала легендой. После его смерти говорили, что при вскрытии в его груди будто бы нашли вместо сердца кусок глины.

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