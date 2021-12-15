15 декабря 1832 года: родился создатель знаменитой Эйфелевой башни Гюстав Эйфель

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15 декабря 2021, 08:26 Сергей Нечаев,

Будущий инженер и строитель мостов Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне (Бургундия). Он был потомком Жана-Рене Бёникхаузена, эмигранта из Германии, переселившегося в Париж в начале XVIII века, а фамилию Eiffel семья приняла в память о родных горах Айфель (Eifel). И что интересно, хоть члены семьи и пользовались фамилией Эйфель, сам Гюстав был зарегистрирован под фамилией Бёникхаузен (Bönickhausen) и официально не менял ее до 1880 года.

Гюстав Эйфель учится в Королевском лицее в Дижоне, потом – в коллеже в Париже, а вот в знаменитую Политехническую школу его не приняли из-за недостаточно высоких оценок. В 1855 году он все же получил диплом инженера.

До строительства Эйфелевой башни Гюстав Эйфель был известен своими стальными конструкциями мостов (в частности, уникального моста в португальском городе Порту). Он создал вращающийся купол обсерватории в Ницце, который, несмотря на тяжесть в 100000 кг, легко мог приводить в движение один человек, принимал участие в строительстве железного каркаса для нью-йоркской статуи Свободы.

Всемирную популярность Гюстав Эйфель завоевал после постройки в Париже металлической башни, сооружение которой продолжалось с 28 января 1887 года до 31 марта 1889 года. Эта башня, названная Эйфелевой, сейчас стала одним из символов города и принадлежит к замечательнейшим техническим сооружениям XIX века.

Гюстав Эйфель скончался 27 декабря 1923 года в возрасте 91 года от пневмонии.

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