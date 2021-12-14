У СССР был свой «Титаник»

Аргументы Недели → История 13+

14 декабря 2021, 19:26

Для пополнения валютной кассы в СССР было принято решение начать грандиозное строительство круизных океанских лайнеров для отдыха лишь богатых иностранцев. Технически это было возможно и не очень затратно.



На вервях подневольной тогда ГДР всегда строились технически-безупречные гражданские суда. Туда и передали заказ «старшего брата»: заложить и построить серию океанских суперлайнеров для богатых западных туристов. Признанным флагманом новой валютной забавы СССР стал восьми палубный красавец-лайнер «Михаил Лермонтов», который после успешного разбития о борт бутылки шампанского, был спущен на воду в 1972 г. со стапеля германской верфи «Mathias-Thesen». До того на той же верфи были построены однотипные лайнеры «Иван Франко», «Александр Пушкин», «Тарас Шевченко» и «Шота Руставели». Западные судоходные компании напряглись: конкуренция за пассажиропоток становилась очевидной. Тем более, что СССР стало сразу играть по любимым и проверенным правилам: нещадно демпингуя на стоимости самих круизов.



28 мая 1973г. после необходимых испытаний «Михаил Лермонтов» вышел в свой первый коммерческий рейс: Ленинград-Бремерхафен-Лондон-Гавр-Нью-Йорк, где успешно пришвартовался к причалу уже 11 июня, установив таким образом своеобразный «рекорд скорости» в трансатлантическом плавании. У этой даты была и другая знаковая веха: «Лермонтов» впервые за четверть века стал первым(!) советским круизным судном, посетившим Нью-Йорк. Всполошились не только владельцы западных, в первую очередь,- американских судоходных компаний, занервничали и тамошние военные, и боссы ВПК. В ход пошли анонимные угрозы и шантаж.



6 февраля 1986 г. «Михаил Лермонтов», взяв на борт полный штат пассажиров, вышел из Сиднея в увлекательный круиз к берегам Новой Зеландии. Капитан Владислав Воробьев убедившись в том, что судно легло на нужный курс и уверовав в высокий профессионализм лоцмана, спустился в свою каюту. Никого из тех, кто нёс вахту на ходовом мостике почему-то не насторожил запах спиртного, отчетливо исходивший от «начальника акватории» Дональда Джеймисона. Вообще, по всем морским правилам находиться на ходовом мостике в состоянии любой степени опьянения категорически запрещено любому, какими бы званиями он не обладал. Тем более – участвовать в управлении судна, на борту которого вместе с экипажем находилось без малого… 800 живых душ! Почему ни вахтенный штурман Степанищев, ни второй помощник капитана Гусев не отстранили нетрезвого лоцмана от управления проводкой судна они затем не смогли пояснить ни на следствии, ни на суде. Тем временем «Лермонтов» вошёл в непростой по своим гидрографическим особенностям пролив Королевы Шарлоты. Лоцман Джеймисон давал команды рулевому, время от времени рассказывая вахтенным офицерам байки о красотах местных островов, почему-то все время приближая курс судна ближе и ближе к земле… Очевидцы на последовавшем затем разбирательстве рассказывали, что берег был так близко, что можно было чуть ли не рукой коснуться до веток растущих на нем деревьев.



В 17-38 «Лермонтов», не снижая хода, напоролся носовой частью на подводную скалу! Пробоина длиной более десяти метров в отсеке очистных сооружений стала заполняться водой, нечистоты обильно хлынули и в спортзал, где в то время занимались пассажиры. Началась паника. Через две минуты на мостик прибежал капитан Воробьев и тут же приказал задраить водонепроницаемые перегородки между отсеками, которые вопреки инструкции почему-то оказались открытыми! Вода под напором инерции многотонной махины начала быстро заливать отсеки. «Лермонтов» начал крениться… Через 10 минут местная радиостанция «Веллингтон» приняла от «Михаила Лермонтова» обреченный сигнал SOS. В 22-40 «Михаил Лермонтов» с бортовым креном в 85° затонул на глубине 33 метра. Все пассажиры и члены экипажа, кроме Павла Заглядимова, были спасены. В Веллингтоне началось серьезное предварительное расследование трагедии.



Лоцмана к ответственности так и не привлекли: по правилам мореходства капитан судна имеет полное право не выполнять его указания, если в них сомневается, а все команды лоцмана на мостике носят лишь рекомендательный характер, а т.к. судно было зафрахтовано англичанами, то и Советский Союз не получил никакой компенсации.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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