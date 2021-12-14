14 декабря 1911 года: норвежец Руаль Амундсен стал первым человеком, достигшим Южного полюса

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14 декабря 2021, 10:42 Сергей Нечаев,

С детских лет Руаль Амундсен, родившийся в 1872 году, мечтал о путешествиях и экспедициях на север. В свою экспедицию к Антарктиде он отправился на корабле «Фрам» в сентябре 1910 года.



Высадка команды Амундсена на побережье Китовой бухты прошла 15 января 1911 года.

10 февраля 1911 года Амундсен, Йохансен, Хансен и Преструд отправились на 80° ю.ш. на трех санях, достигнув места назначения 14-го числа. Там они заложили базовый склад для похода на Юг. Потом было создано еще несколько складов, куда были свезены свыше 3000 кг провианта и горючего.

Была проведена зимовка, в ходе которой шла интенсивная подготовка к походу. А вот первый поход на Юг оказался неудачным: при падении температуры до -56°C лыжи не скользили, а собаки не могли спать (даже взятая с собой водка замерзла).

Южный полюс покорился экспедиции, когда появились признаки антарктической весны.

9 ноября команда достигла 83° ю.ш., где был заложен большой склад для обратного пути. 17 ноября команда подошла к границе шельфового ледника. Предстоял подъем на Полярное плато. До полюса оставалось 550 км.

Подъем на плато начался 18 ноября, а 6 декабря норвежцы достигли наивысшей точки на пути - 3260 м над уровнем моря.

Полюса Амундсен и его товарищи достигли 14 декабря 1911 года в 15:00, и это было отпраздновано курением сигар. На полюсе была оставлена шелковая палатка с норвежским флагом и вымпелом «Фрама».

Интересно отметить, что Руаль Амундсен стал первым человеком в мире, не только достигшим Южного полюса, но и побывавшим на обоих географических полюсах планеты. Что же касается шедшей параллельно экспедиции Роберта Скотта, то она опоздала – норвежцы опередили ее более чем на месяц.

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