13 декабря 1642 года: голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев открыл Новую Зеландию

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13 декабря 2021, 08:53 Сергей Нечаев,

Абель Тасман, родившийся в 1603 году в провинции Гронинген, поступил на службу в Голландскую Ост-Индскую компанию в качестве простого матроса, но уже в 1634 году он был шкипером одного из кораблей компании. В 1638 году, уже командуя кораблем, он плавал в Индию. Потом – в Японию.

В 1642 году Тасман был назначен командиром отряда из двух кораблей Ост-Индийской компании, направленных на исследования южных и восточных вод Тихого Океана. Тогда бытовала легенда, что именно эти воды должны были омывать берега некоей Южной земли – неведомой, но сказочно богатой.

Во время этого плавания, 24 ноября 1642 года, Тасман открыл у берегов Австралии большой остров и назвал его в честь губернатора Нидерландской Ост-Индии землей Ван-Димена (позднее, в 1856 году, этот остров был переименован в Тасманию).

Проследовав несколько десятков миль вдоль берега острова, Тасман повернул к востоку и 13 декабря увидел очертания еще одной неизвестной земли. Как потом оказалось, это был остров Южный, относящийся к Новой Зеландии. Во время стоянки у этого острова европейцы впервые встретились с маори, коренными жителями Новой Зеландии. Встреча закончилась трагически: маори напали на высадившихся голландцев, убили несколько человек и скрылись. Раздосадованный этим происшествием Тасман назвал это место «Бухтой убийц» (теперь это залив Голден-Бей).

Абель Тасман первым среди европейских исследователей достиг берегов не только Новой Зеландии, но и архипелагов Тонга и Фиджи. Собранные во время его экспедиций данные помогли доказать, что Австралия представляет собой отдельный континент. Связанные с Новой Зеландией открытия великого британца Джеймса Кука были значительно позже - осенью 1769 года.

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