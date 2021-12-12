12 декабря 1917 года: в ходе переговоров в Брест-Литовске застрелился член российской делегации генерал В.Е.Скалон

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12 декабря 2021, 10:35 Сергей Нечаев,

Рисунок: скалон. Портрет полковника В.Е.Скалона. Худ. Г.С.Верейский (1916)

Владимир Евстафьевич Скалон, русский генерал-майор, был военным экспертом на мирных переговорах в Брест-Литовске.

29 ноября (12 декабря) в ходе переговоров произошла трагедия - прямо в ходе очередного совещания, выйдя в соседнюю комнату, В.Е.Скалон встал перед зеркалом и застрелился из револьвера «Смит и Вессон» крупного калибра. По свидетельству близких людей, он не выдержал национального унижения родной страны. По взглядам В.Е.Скалон был монархистом, и он тяжело переживал происходящее в России, однако большевики включили его в состав своей делегации как отличного военного специалиста. Отправиться в Брест-Литовск ему предложил лично Л.Д.Троцкий.

В.Е.Скалон был подавлен и писал:

«Поручение это глубоко мне противно. Я знаю, что речь идет просто об отвратительной комедии. “Перемирие” уже заключено: наши солдаты просто-напросто уходят с фронта, убивая собственных офицеров и грабя, и продают свои ружья и даже пушки немцам за бутылку рома или коробку сигар. Мир, он тоже будет продиктован немцами, то есть немцы диктуют, а большевики только исполняют задание... Я был осведомлен об этом по данным нашей разведки и разведок французской и английской. Таким образом, я знаю, куда я иду и с кем я иду. Но я задаю себе вопрос: если я откажусь, тот, кто заменит меня, будет ли он, по крайней мере, иметь достаточно мужества, чтобы не прикрыть измену подписью русского офицера? У меня этого мужества найдется. Даю Вам слово, что это так».

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