11 декабря 1699 года: Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага русского военного флота

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11 декабря 2021, 10:01 Сергей Нечаев,

Царь Петр I лично занимался разработкой флага, и всего было отрисовано восемь вариантов, из которых 11 декабря 1699 года выбрали самый удачный.

Свой выбор царь объяснил тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому, таким образом, ему хотелось увековечить имя святого.

На первом Андреевском флаге крест изображался на фоне трех горизонтальных бело-сине-красных полос. Официально о праве кораблей русского флота на Андреевский флаг было заявлено в 1703 году. А потом, в 1720 году, Андреевский флаг (уже такой, каким мы его знаем) был утвержден в Морском уставе. В пояснении к Уставу Петр I дал следующее описание символу: «Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».

Стоит напомнить, что Андрей, брат апостола Петра, был первым, кого призвал к себе в ученики Иисус Христос, поэтому он и был назван Первозванным. Он сопровождал Христа во всех земных странствиях. Он получил в удел для проповедей земли Причерноморья и Балканы. Согласно преданиям, Андрей Первозванный посетил Россию, дойдя до Новгорода, и поэтому его считают святым покровителем нашей страны. Также Андрей считается покровителем моряков и рыбаков.

Апостол Андрей принял мученическую смерть в греческом городе Патры. Форму креста для распятия в виде буквы «Х» он выбрал сам, считая, что недостоин распятия на кресте той же формы, что у Христа.

Андреевский флаг развевался на мачтах российских кораблей до 1917 года. После Октябрьской революции флаг был отменен. А с 1992 года Андреевский флаг – снова военно-морской флаг Российской Федерации.

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