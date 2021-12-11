Как Сталин расправился с «ежовской компанией»

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11 декабря 2021, 09:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Товарищ Сталин давно уже перестал быть объектом поклонения. Большинство людей на нашей планете уже понимают, что именно это был за человек. Этот тиран и по сути, один из главных военных преступников ХХ века, виновен в уничтожении миллионов советских граждан. Напрасно некоторые считают, что именно он выиграл войну. Войну выигрывали бесстрашные воины, доблестные бойцы Красной армии. Был ли таковым сам Сталин? Пожалуй, на этот вопрос уже можно найти ответы. Сталина всегда интересовало лишь только одно – собственная власть. Ради неё он был готов идти на всё, в прямом смысле этого слова. «Отец народов» частенько подчищал свои же структуры, обожая обвинять своих былых палачей в госизмене. Для того чтобы дать возможность Берии взять верх в наркомате внутренних дел, нужно было убрать Ежова; того самого Ежова, который считался одним из худших палачей тирана и вершителем судеб.

Сталин с успехом уничтожил многих политических противников. И в 38-м году конечно же настала очередь для тех, кто как раз и занимался охотой на инакомыслящих. Проще говоря, «отец народов» должен был как-то избавиться от Ежова и его команды. У него всегда имелся принцип «избавления от старого». Этим принципом он руководствовался, пожалуй, всю свою жизнь. Старые друзья рано или поздно должны умереть, чтобы никто не мог выяснить у них, каков же он на самом деле – великий вождь и отец нации. Вину за перегибы и уничтожение тысяч невинных Сталин хотел свалить на Ежова. При этом, он старался заявлять о себе, как о заботливом и добром лидере, постоянно думающем о народе. Ещё конечно же он придумывал всяческих врагов, как внешних, так и внутренних, - для укрепления собственной власти, которая уже превратилась в деспотию. Было заявлено, что таинственные «враги советского народа» проникли даже в госорганы. Разумеется, этих «кротов» надо было как-то выявлять и без жалости ликвидировать.

Сталин тут же придумал миф о якобы нерадивости и неэффективности своих палачей. Как говорится, боролись с врагами, боролись, да всё равно кого-то пропустили. К 38-му году уже было очевидно, что товарищ Берия метит на место Ежова, и до его безоговорочного успеха – рукой подать. К началу ноября 1938 года практически повсюду возникали показания о «вражеской работе» всех Ежовских выдвиженцев. Сталину необходимо было убрать не только своего палача, но и всех, кто работал с ним долгое время. 13 ноября того же года на имя «отца народов» подали заявление от начальника УНКВД Ивановской области Виктора Журавлёва. Это было даже не заявление, а настоящий разнос Ежовской деятельности на посту. Журавлёв раскритиковал Ежова за покровительство якобы подозрительным работникам, и указал имя ближайшего сторонника палача – начальника Ленинградского УНКВД, Михаила Литвина. Там также сообщалось, что самому Ежову заявление уже представили, но он на него никак не отреагировал.

При этом, за два дня до подачи жалобы, Журавлёв встречался с самим Лаврентием Берией. Он изложил ему все свои подозрения, и Лаврентий Павлович посоветовал ему написать лично товарищу Сталину. 12 ноября Литвин был вызван в Москву, но он так и не приехал. Незадолго до этого он совершил самоубийство, очевидно зная, какая участь ему уготована. 13 ноября Сталин передал заявление Журавлёва членам Политбюро, среди которых был и сам Ежов. В кремлёвском кабинете началось заседание, которое, по сути, превратилось в разнос Ежовской работы. Главного сталинского палача обвинили в засорении НКВД иностранными шпионами и в недосмотре за отделом охраны членов ЦК. Обвинения были достаточно суровыми. 23 ноября вечером Ежов был вызван в кабинет Сталина, где присутствовал не только сам «отец нации», но и два его верных сподвижника – Молотов и Ворошилов. Этот вечер стал для Ежова фатальным. Его раскритиковали и морально разорвали на части. Он отчётливо понял, что лишился доверия Сталина.

Бежать было уже некуда. Вернувшись домой после злополучного разговора, Ежов расплакался как ребёнок. Он знал, что утрата доверия означает на самом деле. Он чётко осознавал, что смерть уже неизбежна. Ведь тех, кого обвинял лично Сталин, обычно ждала в конце концов смертная казнь. 24 ноября 1938 года Политбюро удовлетворило просьбу Ежова об отставке из-за его «болезненного состояния» и неспособности руководить сразу двумя наркоматами. Он сохранял должность секретаря ЦК и председателя КПК, однако положение одного из ведущих партийных лидеров было полностью утрачено. 25 ноября 1938 года Лаврентий Берия успешно вступил в должность наркома внутренних дел Советского союза. Но об этом было заявлено не сразу. Лишь только через две недели в СССР узнали, что Берия отныне занимает Ежовский пост. Лаврентий Павлович как раз и стал тем самым молотом, который обрушился на былого лидера наркомата. Он раздавил Ежова, словно букашку, не оставив от него даже следа.

Позднее экс-нарком внутренних дел был обвинён в измене, заключён в тюрьму и позже расстрелян. Ежова попросту стёрли из прессы и из всех необходимых источников. Все его былые соратники познали на себе ужасы сталинских репрессий и тюремных застенок. На смену прежнему палачу, пришёл новый, куда более жестокий и изощрённый. Лаврентий Берия получил по заслугам лишь с уходом из жизни Сталина. До того момента, он оставался главным палачом СССР и личным «боевым командиром» самого Иосифа Виссарионовича. На его счету десятки тысяч жертв, среди которых были женщины и дети.

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