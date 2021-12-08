8 декабря 1980 года: убийство Джона Леннона

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8 декабря 2021, 09:38 Сергей Нечаев,

8 декабря 1980 года 40-летний Джон Леннон, один из основателей и участник группы «The Beatles», один из самых популярных музыкантов XX века, был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Дэвидом Чепменом.

С сентября 1971 года Джон Леннон и его жена Йоко Оно поселились в Нью-Йорке. Причиной переезда стала некомфортность проживания в Великобритании, где Леннону слишком досаждали поклонники.

8 декабря 1980 года, в 22 часа 50 минут, Джон и Йоко входили под арку своего дома «Дакота», возвращаясь из студии звукозаписи. 25-летний Чепмен, работавший охранником жилого комплекса в Гонолулу, сделал пять выстрелов ему в спину из револьвера 38-го калибра. Четыре пули достигли цели.

Привратник Хосе Пердомо выбил револьвер из руки Чепмена и крикнул: «Ты знаешь, что ты наделал?» На это убийца спокойно ответил: «Я только что застрелил Джона Леннона».

Полицейская машина буквально за несколько минут доставила Леннона в госпиталь, но попытки врачей спасти его были тщетны - из-за большой кровопотери он скончался (официальное время смерти - 23 часа 15 минут). Как оказалось, Чепмен стрелял специальными пулями, которые при попадании в тело деформируются, увеличиваясь в диаметре, и они смертельно повредили внутренние органы, в том числе левое легкое и аорту.

10 декабря 1980 года тело Леннона было кремировано, а прах был отдан Йоко Оно, которая заявила, что похорон не будет.

Мотивами преступления оказались желание Чепмена прославиться и его недовольство образом жизни Леннона. У убийцы были диагностированы психические отклонения, но он был признан вменяемым и осужден. Сейчас Чепмен отбывает пожизненное заключение. Уже деcять раз он подавал прошение о досрочном освобождении, но каждый раз эти прошения отклонялись.

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