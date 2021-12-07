80 лет назад произошла жестокая битва при Перл-Харборе

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7 декабря 2021, 20:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

80 лет назад, 7 декабря 1941 года, Японская армия впервые нанесла мощнейший удар по американскому военному флоту. Однако нападение это планировалось ещё давно. В Японской империи в те времена властвовала профашистская хунта, а император Хирохито активно ей содействовал. Преступные замыслы повелителей Восходящего Солнца были грандиозны. Япония намеревалась установить контроль над всей Юго-Восточной Азией. Они хотели «перебить» Тоётоми Хидэёси и его желания завоевать полмира. Поэтому атака была запланирована ещё задолго до её свершения.

Напомним, что ещё в 30-е годы в Японии укрепилась не только диктатура, но и местная форма национализма, которая призывала распространить «волю Императора» едва ли не на весь земной шар. Американцев там не терпели и считали врагами. Впрочем, почти то же самое говорили и про остальных людей планеты. Японцы испытывали скрытую неприязнь и к германцам, о чём тоже не стоит забывать.

Разговоры о полномасштабном нападении начались среди японских военных ещё тогда, когда США прекратили поставки некоторых видов вооружения и авиатоплива на территорию Страны Восходящего Солнца. В Вашингтоне посчитали, что это может ослабить империю в Тихоокеанском секторе. Уже летом 1941 года США остановили транспортировку нефти в Японию. После этого армия Хирохито вторглась во владения бывшей Голландской Ост-Индской компании. Обе державы понимали, что столкновение неизбежно. Гитлер уже вовсю воевал с Европой, а Япония, будучи союзницей Вермахта, стремительно наращивала свою военную мощь. Командование империи понимало, что действия в Юго-Восточной Азии несомненно привлекут внимание США. За два месяца до свершения атаки на Перл-Харбор, о грядущем нападении сообщил советский разведчик Зорге. Но сообщил он об этом не американцам, а товарищу Сталину. При этом, американские источники утверждали, что данную информацию проанализировали и в Вашингтоне.

Вскоре спецслужбы США начали получать донесения от шифровальщиков. Американцам удалось узнать новые подробности о готовящейся войне. К декабрю 41-года очень многие эксперты заявляли, что война с Японией – это неизбежность, которую надо принять. Все военные базы в Тихоокеанском секторе несколько раз приводились в боевую готовность. 6 декабря была перехвачена японская нота. Там указывалось точное нападение на Перл-Харбор – 7 декабря 1941 года, время – 13 часов. Президент США Рузвельт отчётливо понял, что войны уже никак не избежать. Однако на Гавайи, где базировался американский флот, сообщение так и не передали. А японцы, тем временем, не дремали. Их военный флот быстро выдвинулся в сторону американских баз. Для атаки были задействованы более 300 новейших самолётов. Момент для нападения был так же удачным для японцев. В тот день большинство личного состава сил США было в увольнении. Когда вражеские истребители появились в воздухе, по ним открыли огонь только 8 батарей из 32-х.

Дело обернулось настоящей трагедией, которую вспоминают до сих пор. В результате нападения было потоплено два американских линкора, ещё три сели на грунт. Сильные повреждения получили два эсминца, минный заградитель и три линейных корабля. Три лёгких крейсера и эсминец хоть и не были потоплены, но всё же не могли обороняться. 188 американских самолётов оказались полностью уничтожены. Ещё 159 – получили серьёзные повреждения. В тот жуткий день погибли 2403 американца. 1178 - получили ранения. Японцы же потеряли всего 29 самолётов и 64 человека погибшими. Плюс ко всему, отмечается несколько вышедших из строя подводных лодок. Однако полностью разгромить Тихоокеанский флот США японцам не удалось. Часть модернизированных авианосцев находились в тот момент на учениях. Это спасло жизнь нескольких сотен, а то и тысяч моряков. В противном случае число погибших могло зашкаливать за 5000, что стало бы ещё более страшным ударом по всему американскому флоту.

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