«Кровь в бассейне»: о том, как один из венгерско-советских матчей закончился жестокой дракой

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7 декабря 2021, 15:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Чем знаменит 1956 год? Наверное, уже каждый знает, что именно в этом году произошла Венгерская революция, которая закончилась кошмарным поражением антисоветского сопротивления. Русские танки стояли в Будапеште, на улицах венгерских городов лилась кровь, за считанные сутки гибли сотни невинных. СССР, что называется, огнём и мечом раздавил революцию. Только по официальным данным, было убито до 3500 человек, из них 348 гражданских. Хотя на деле потери могли быть куда более страшными. Естественно, это сыграло свою роль в дальнейших венгерско-советских отношениях. Венгры в буквальном смысле возненавидели СССР.

6 декабря 1956-го как раз после кровавых событий в Будапеште, состоялся полуфинальный матч Олимпийского турнира по водному поло между сборными СССР и Венгрии. Эта игра вошла в историю, как «Кровь в бассейне». О ней до сих пор вспоминают спортивные деятели. Матч проходил в Мельбурне, и едва не вызвал жаркое противостояние обеих команд и болельщиков. Уже перед матчем обстановка была накалена до предела. В интервью венгерские ватерполисты постоянно насмехались над советскими спортсменами. Местные СМИ активно подогревали атмосферу. В некоторых газетах даже писалось, что венгры должны выиграть матч хотя бы «ради возмездия».

Сама игра прошла в жестокой борьбе с обилием фолов. Словесные провокации и нецензурные выражения лились рекой. За несколько минут до окончания матча ватерполист Прокопов, не выдержав оскорблений венгров, со всей силы ударил спортсмена Задора кулаком в глаз. Удар мгновенно рассёк тому лицо. Венгр не растерялся и продолжил матч, оставляя за собой кровавые следы в воде. Негодованию венгерских болельщиков не было предела. Несколько из них даже подбежали к бассейну и начали плеваться в советских ватерполистов, оскорбляя их и называя врагами.

Судьям пришлось сразу же остановить матч. Победу в итоге присудили Венгрии, что вызвало гнев среди советских спортсменов. При счёте 3-0 венгры не удовлетворились собственной победой. Они жаждали отмщения. Нападающий венгров Деже Дьярмати неожиданно ударил советского капитана Петра Мшвениерадзе кулаком в нос. Когда у того хлынула кровь, Деже не остановился и продолжил бить соперника. Вратарь сборной СССР Гойхман вспоминал тот момент, и называл Мшвениерадзе истинным капитаном команды. Ведь Пётр не ответил обидчику, а продолжил стоять на месте. Он просто не имел никакого права рисковать интересами команды.

В финале же Венгрия выиграла у Югославии и взяла золотые медали. Многие представители венгерской делегации там же попросили политического убежища. На свою родину они так и не возвратились. Спортсмены помирились лишь только спустя долгие годы, когда весь ужас 50-х остался далеко позади.

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