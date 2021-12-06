6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна

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6 декабря 2021, 08:05 Сергей Нечаев,

Фото: Шарль Ван Лоо. Портрет Елизаветы Петровны

Елизавета Петровна (1709-1762) - это младшая дочь Петра I и Екатерины I (Марты Скавронской), рожденная за два года до их вступления в брак. Когда ее родители обвенчались, и Петр I стал императором, Елизавета и ее сестры получили титулы цесаревен.



Петр I умер 28 января (8 февраля) 1725 года. Екатерины I не стало 6 (17) мая 1727 года. Завещание Екатерины I предусматривало права Елизаветы и ее потомства на престол после Петра II (малолетнего внука Петра I, сына царевича Алексея) и Анны Петровны (старшей сестры Елизаветы).



Петр II вступил на престол 6 (17) мая 1727 года, когда ему было всего 11 лет, и умер в 14 лет от оспы. Когда в 1728 году умерла и Анна Петровна, про завещание Екатерины было забыто, и вместо Елизаветы престол был предложен ее двоюродной сестре Анне Иоанновне – четвертой дочери царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).



Недовольные Анной Иоанновной и особенно ее фаворитом Эрнстом Бироном возлагали на дочь Петра Великого большие надежды. В результате, в ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 года 31-летняя Елизавета в сопровождении Иоанна Германа Лестока, Алексея Разумовского, Михаила Воронцова, братьев Александра и Петра Шуваловых, а также своего учителя музыки Шварца подняла за собой гренадерскую роту Преображенского полка. Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Не встретив сопротивления, Елизавета провозгласила себя новой императрицей «по законному праву и по близости крови к самодержавным родителям», распорядившись заточить в крепость и сослать в Сибирь всех своих противников.



Коронационные торжества отличались беспрецедентной пышностью. Всего же Елизавета Петровна была императрицей с 25 ноября (6 декабря) 1741 года по 25 декабря 1761 года (5 января 1762 года).

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