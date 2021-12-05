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5 декабря 1936 года была принята «Сталинская» конституция СССР

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5 декабря 1936 года была принята «Сталинская» конституция СССР

5 декабря 1936 года VIII-м Всесоюзным чрезвычайным Cъездом Советов была принята Конституция, вошедшая в историю под названием «Сталинская».

7 февраля 1935 года ЦИК СССР создал Конституционную комиссию под председательством И.В.Сталина, а также 12 подкомиссий. Новая Конституция, по замыслу авторов, должна была отразить важный этап в истории Советского государства - построение социализма, поэтому ее еще называют «Конституцией победившего социализма».

12 июня 1936 года проект Конституции был опубликован и обсуждался в течение последующих шести месяцев на всех уровнях - от собраний трудящихся на предприятиях до республиканских съездов Советов. В обсуждении участвовало 75 млн. человек, комиссия получила 154000 предложений, поправок и дополнений, из которых редакционная комиссия приняла 47 поправок и дополнений к более чем 30 статьям.  

Считается, что более демократический характер этой Конституции (в сравнении с Конституцией 1924 года) был вызван желанием привлечь к СССР симпатии международной общественности. Как сказал товарищ Сталин, она должна была сыграть «роль сильнейшего орудия, бьющего по международному фашизму».

В работе над текстом Конституции принимал участие И.В. Сталин, а Н.И. Бухарин считал себя автором основной части ее текста.

Конституция СССР 1936 года состояла из 13 глав и 146 статей. Она утратила силу в связи с принятием 7 октября 1977 года новой («Брежневской») Конституции. Соответственно, до 1977 года день 5 декабря отмечался как официальный государственный праздник - День Конституции.

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