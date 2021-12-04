4 декабря 1946 года был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»

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4 декабря 2021, 10:55 Сергей Нечаев,

4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей («ЗМА», с 1968 года - Автомобильный завод им. Ленинского комсомола) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». Это был первый массовый легковой автомобиль, продававшийся в СССР для индивидуального использования.

По конструкции «Москвич-400» был идентичен автомобилю «Opel Kadett K38», выпускавшемуся в 1937-1940 гг. в Германии и хорошо отработанному для массового крупносерийного выпуска.

После окончания войны завод «Opel» оказался в американской зоне оккупации. Однако по решению Берлинской конференции летом 1945 года СССР в качестве части репараций получил право на четвертую часть всего оставшегося на западе Германии промышленного оборудования, в том числе - и с завода «Opel» в Рюссельхайме.

Автомобиль был воссоздан после войны на основе сохранившихся трофейных экземпляров, так как оригинальная техническая документация на автомобиль, конечно же, отсутствовала. Считается, что модель «Opel Kadett K38» была выбрана лично товарищем Сталиным, которого она заинтересовала еще до войны, и им был внесен запрет на внесение каких-либо изменений в конструкцию до ее постановки в производство.

Поначалу этот автомобиль называли просто «Москвичом», так как других «Москвичей» тогда еще не было. Потом появилась усовершенствованная версия «Москвич-401», выпускавшаяся с 1954 по 1956 гг. Розничная отпускная цена «Москвича-400» составляла 8000 рублей, «Москвича-401» - 9000 рублей.

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