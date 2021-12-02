2 декабря 1805 года: сражение при Аустерлице

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2 декабря 2021, 08:38 Сергей Нечаев,

Неизвестный художник. Битва при Аустерлице

Аустерлиц – это местечко Моравии, около которого 20 ноября (2 декабря) произошло сражение, завершившее русско-австро-французскую войну 1805 года.

Русско-австрийской армией командовал М.И.Кутузова, французской – лично Наполеон. Союзники имели до 86000 человек (из них 15000 были австрийцами) при 278 орудиях. Ожидалось прибытие еще 12000 человек русских войск Эссена, а в середине декабря могла подойти соединенная 80-тысячная австрийская армия эрцгерцогов Карла и Иоанна, шедшая из Италии и Тироля. К тому же времени могла быть подтянута и 45-тысячная русская армия Л.Л.Беннигсена. Наконец, было вероятно вступление в коалицию Пруссии.

Армия Наполеона насчитывала 73500 человек при 139 орудиях.

Присутствие при армии императоров Александра I и Франца II лишило М.И.Кутузова необходимой самостоятельности. Руководство операциями перешло из рук главнокомандующего к коллективному воздействию на штаб армии императорской головной квартиры. В последней влиятельные приближенные императора Александра самонадеянно требовали немедленного наступления. Стремились к решительному сражению и австрийцы, видевшие в нем конец неудачной войны, которая всем в Вене уже изрядно надоела. Такое настроение не разделялось опытным М.И.Кутузовым.

И кончилось все это для союзников очень плохо. Они потеряли до 27000 человек, из которых большую часть (21000 человек) составили русские. Потери французов, по разным данным, составили от 9000 до 12000 человек.

После этой битвы австрийский император Франц II заявил Александру, что продолжать борьбу бессмысленно. Так что результатом сражения стал выход из войны Австрии, которая 26 декабря 1805 года заключила с Францией Пресбургский мир. Третья антифранцузская коалиция европейских держав распалась.

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