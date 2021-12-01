1 декабря 1879 года - неудачное покушение на императора Александра II

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1 декабря 2021, 09:33 Сергей Нечаев,

В 1879 году непримиримые разногласия привели к расколу в народнической партии «Земля и воля», участники которой ставили перед собой задачу подготовить крестьянскую революцию в России. В результате была создана организация «Народная воля», и основной ее целью объявили убийство царя.



(19 ноября) 1 декабря 1879 года, в одиннадцатом часу вечера, на Московско-Курской железной дороге, боевая группа «народовольцев» во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, возвращался из Крыма в Санкт-Петербург император Александр II: два паровоза и один вагон оторвались, один вагон перевернулся, а восемь остальных вагонов сошли с рельсов с более или менее значительными повреждениями. К счастью, обошлось без человеческих жертв.



Террористы просчитались. Обычно, из соображений безопасности, царский поезд следовал за свитским, в котором находились багаж и свита (отсюда и такое название) – с получасовым интервалом. Террористы знали об этом и точно планировали свои действия. Но судьба хранила императора: в Харькове один из паровозов свитского поезда сломался, и первым пустили царский состав. Заговорщики оказались не в курсе того, что порядок следования поездов изменили, и они пропустили поезд, в котором на самом деле находился император. В итоге был взорван свитский поезд, в котором находились только багаж и прислуга.



Александр II был очень раздосадован случившимся. Он говорил: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?» А «эти несчастные» уже приступили к разработке плана нового покушения...

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