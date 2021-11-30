30 ноября 1718 года под Фредрикстеном от мушкетной пули, попавшей в голову, погиб шведский король Карл XII

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30 ноября 2021, 09:08 Сергей Нечаев,

После Полтавской битвы армия шведского короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество Швеции было подорвано, и в Северной войне произошел перелом в пользу России.



У шведов капитулировало 16000 человек, в том числе 3 генерала и 11 полковников. Но сам Карл XII сумел бежать и скрылся на территории Османской империи – в Бендерах.



Турки первоначально радостно приветствовали шведского короля, который подговаривал их начать войну с русскими. Однако султан, в конечном итоге, устав от амбиций Карла, распорядился силой выпроводить Карла из Бендер. При исполнении этого приказа произошло небольшое вооруженное столкновение шведов с янычарами, в котором Карл был ранен, потеряв кончик носа.



Ситуация в его королевстве была угрожающей. Поэтому Карл XII пересек Европу и вернулся в контролируемый Швецией Штральзунд (Померания). А затем - и в саму Швецию.



Его попытки восстановить потерянную власть и влияние потерпели неудачу. В Стокгольме он так и не появился. А потом, во время своего последнего похода в Норвегию, которая была тогда под властью Дании, при осаде крепости Фредрикстен, Карл был убит шальной пулей. По другой версии, он стал жертвой заговора шведской аристократии, недовольной продолжением бесконечной разорительной войны. Эксгумация 1917 года разрешила этот вопрос: оказалось, что Карл был действительно убит выстрелом слева (со стороны датских укреплений).



В итоге, Карл XII стал последним монархом Европы, павшим на поле боя.

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