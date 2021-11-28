28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция «Большой Тройки», ее участниками стали руководители СССР, США, Великобритании

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28 ноября 2021, 08:51 Сергей Нечаев,

Фото: public domain; И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт и У. Черчилль в Тегеране

Это была первая за годы Второй мировой войны конференция «Большой Тройки», то есть лидеров трех стран: И.В.Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания). Конференция проходила в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.

На Тегеранской конференции союзникам удалось договориться о совместных действиях в войне против Германии и об открытии второго фронта не позднее 1 мая 1944 года.

Несмотря на серьезные разногласия по ряду пунктов, стороны продемонстрировали в Тегеране стремление двигаться к единой цели. Тем не менее, возвратившись с Тегеранской конференции, И.В.Сталин сказал: «Рузвельт дал твердое слово открыть широкие действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит. Ну а если не сдержит, у нас хватит и своих сил добить гитлеровскую Германию».

Это удивительно, но в Тегеране президент Рузвельт поселился в посольстве СССР. Связано это было с тем, что фашисты, узнав о конференции, задумали организовать покушение на лидеров СССР, США и Великобритании.

На пресс-конференции 17 декабря 1943 года Рузвельт заявил: «Сталин сообщил, что, возможно, будет организован заговор с целью покушения на жизнь всех участников конференции. Он просил меня остановиться в советском посольстве - с тем, чтобы избежать необходимости поездок по городу».

Конечно же, существует множество альтернативных версий: одни говорят, что вся эта история - это пропагандистский миф, выдуманный в Кремле; другие утверждают, что заговор в Тегеране действительно существовал, но вовсе не немецкий…

Как бы то ни было, согласно решению Тегеранской конференции, второй фронт войны с Германией был открыт 6 июня 1944 года, когда войска США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии.





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