27 ноября 1815 года Император Александр I подписал Конституцию Царства Польского

Аргументы Недели → История 13+

27 ноября 2021, 10:35 Сергей Нечаев,

Как известно, в 1814 году Наполеон отрекся от престола, и его победители занялись благоустройством Европы, в которой к тому времени все было не на своем месте, как после пролетевшего безжалостного урагана.

Великое Герцогство Варшавское, созданное Наполеоном, не знало, что с ним будет.

По итогам Венского конгресса, было достигнуто следующее соглашение по Польше. Она осталась разделенной. За Пруссией «закрепили» несколько урезанную западную часть Польши, Австрия сохранила Галицию, а Россия добавила к своим польским землям бывшее Герцогство Варшавское. На бумаге Польша выглядела как независимое королевство со столицей в Варшаве, а фактически она была отдана на откуп России. Император Александр стал еще и польским королем.

Было образовано Царство Польское, а 27 ноября 1815 года Александр I подписал «Конституционную хартию».

Согласно Конституции, Царство Польское получило автономию в составе Российской империи и превратилось в конституционную монархию. Законодательная власть принадлежала Сейму, состоявшему из царя и двух палат – Сената и Палаты депутатов (или послов). Однако законодательная инициатива принадлежала только царю, а депутаты Сейма могли лишь представлять через Государственный Совет монарху различные пожелания и изменения, которые касались внутренних польских дел.

Конституция была издана на польском и французском языках. Она состояла из 7 разделов и 165 статей. Это был первый в истории России конституционный акт.

Жителей Царства Польского привели к присяге на подданство русскому государю, а 12 декабря 1815 года император Александр был назван «Воскресителем Польши». Недавно воевавшие против России поляки, на первых порах сами не верили своему счастью…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости