Подвиг бойцов: история Панфиловской дивизии

Аргументы Недели → История 13+

25 ноября 2021, 21:24 Вадим Кулинченко,

Режицкую стрелковую дивизию имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, все помнят именно как Панфиловскую, и помнят как активно оборонявшую Москву в тяжёлые дни октября – декабря 1941 года. Но свой боевой путь она начинала на Северо-Западном фронте, а закончила свой боевой путь, участвуя в разгроме гитлеровских войск на Курляндском полуострове в 1945 году.



Но всё-таки она стала знаменитой в битве под Москвой в 1941 году.



В октябре – ноябре панфиловцы отражали массированные атаки вражеских войск рвущихся к Москве по Волоколамскому шоссе. Именно, здесь у разъезда Дубосеково, 16 ноября путь врагу преградила группа истребителей танков 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316 стрелковой дивизии. 28 героев – панфиловцев ценою своей жизни не пропустили фашистские танки к Москве и прославили на всю страну (СССР) не только свои имена, но и свою легендарную Панфиловскую дивизию, вписав её имя в историю Великой Отечественной войны.



Недавно подвиг панфиловцев вызвал острую полемику – а было ли это на самом деле? Хочу подтвердить, что это было, и это был не единичный подвиг панфиловцев, словами очевидца тех событий Василия Ивановича Маркова, который был начальником артиллерии 316-й дивизии, и участвовал во всех боях дивизии. Воспоминания очевидцев бесценны для потомков, жаль, только не все оставили их. Но и интерес сегодня к мемуарной литературе пропал. А зря!

Пересказать весь обширный рассказ В.И. Маркова невозможно, он опубликован в первом сборнике рассказов фронтовиков 1941 – 1945 годов «На земле, в небесах и на море» (1979 г.) под заголовком «В рядах панфиловцев». Хочу только привести небольшой отрывок, свидетельствующий, что подвиг 28 панфиловцев это правда, и этот подвиг результат других подвигов бойцов этой дивизии.



- Садясь писать свои воспоминания о тяжёлых днях войны, я, как артиллерист, задавался, естественно, целью как можно подробнее осветить героические подвиги панфиловцев - артиллеристов, как в битве под Москвой, так и в последующих сражениях. Но будет ли достаточно полным и правдивым мой рассказ без показа подвигов воинов других специальностей – стрелков, связистов, сапёров, разведчиков, которые бок о бок с артиллеристами отстаивали подмосковные рубежи?



Конечно, было бы, думается, не совсем уместным включать в свою рукопись описание, например, бессмертного подвига 28 героев – панфиловцев, стоявших во главе с политруком В.Г. Клочковым насмерть у разъезда Дубосеково. И не потому, что величие их подвига как-то стёрли, подтушевали годы, нет! Просто каждого из них уже поимённо знают все советские люди, об этих чудо-богатырях писалось немало. И они достойны этого! Но среди панфиловцев было много и других героев, подвиги которых пусть и не так ярко, как подвиги клочковцев, но тоже вписаны в славную летопись героического бессмертия. К числу их с полным основанием можно отнести, например, воинов взвода лейтенанта Туйчи Адылова. (Это было до подвига 28 – В.К.)

Вглядываясь в этот мостик, Туйчи снова и снова вспоминает слова своего комбата старшего лейтенанта Б. Момыш-улы, сказанные на прощание:



- Смотри, Адылов, не пропусти фашистов через мост. Если они прорвутся, то откроют себе дорогу на главную магистраль – Волоколамское шоссе. А этого допустить нельзя! – И ещё добавил комбат: - Мост заминирован. Но подрывать его следует в самом крайнем случае. Со временем он может пригодиться. И уж если только… Ты понял меня, Адылов?



Конечно же, понял. Его взвод будет держаться до последней крайности!



Не буду описывать весь жестокий бой – В.К.



Весь день взвод лейтенанта Т. Адылова не подпускал гитлеровцев к мосту. А в сумерках, подорвав его, отошёл к главным силам батальона.

Адылов был тяжело ранен, но выжил - В.К.



- И ещё один подвиг. 16 октября несколько фашистских танков с десантом пехоты ворвались в деревню Федосьино на участке обороны 1075-го стрелкового полка. Оказавшийся поблизости начальник штаба этого полка капитан И.М. Манаенко с группой бойцов смело вступил с ними в бой. Гранатами он лично подорвал две вражеские бронемашины. Следуя примеру командира, бесстрашно разили гитлеровцев красноармейцы его группы. Но и сами один за другим падали под пулями фашистов.



И вот уже капитан Манаенко остался один. Забежав в какой-то сарай, он продолжал огонь оттуда по врагам из автомата. Пуля перебила ему руку, но герой не прекратил боя.



Озверевшие гитлеровцы подожгли сарай. Окружив пылающее строение, они кричали:



- Рус, сдавайся!



Но из огня в промежутках между короткими очередями слышалось ответное:

- Советский… командир… в плен… не сдаётся!

Иван Михайлович Манаенко сражался до последнего патрона, до последнего вздоха. Когда подоспевшие ему на выручку подразделения полка выбили гитлеровцев из Федосьино, вокруг рухнувшего, но всё ещё горевшего сарая лежало 70 убитых фашистских солдат. Дорого заплатили враги за смерть командира!



В своём рассказе В. Марков приводит не один подвиг, а множество, которые совершили воины 316- стрелковой дивизии, которая по праву 18 ноября 1941 года была удостоена гвардейского звания и была переименована в 8-ю гвардейскую дивизию, под этим именем продолжился её дальнейший боевой путь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости