25 ноября 1472 года Символом Российского государства стал двуглавый орел

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25 ноября 2021, 09:14 Сергей Нечаев,

Фото: wikipedia.org

На печати великого князя Ивана III Великого, доставшейся ему от отца Василия II Темного, изначально был изображен лев, терзающий змею. Однако позднее был избран новый символ государства - всадник, поражающий крылатого змея (дракона). Вторым символом был избран двуглавый орел, копировавший символику Священной Римской империи - сильнейшего на тот момент государства Западной Европы.

Дело в том, что московский князь изображал себя наследником восточной части распавшейся Римской империи - Византии. Плюс у Ивана III был формальный повод - он был женат на Софье Палеолог, племяннице последнего императора Византии Константина XI Палеолога. Их венчание в России состоялось 22 ноября 1472 года в Успенском соборе в Москве, а двуглавый орел был родовым знаком всей династии.

После женитьбы впервые появилась великокняжеская печать Ивана III. А первым достоверным свидетельством использования двуглавого орла в качестве государственной эмблемы стала печать, скрепившая в 1497 году его грамоту на земельные владения удельных князей. Тогда же изображения позолоченного двуглавого орла на красном поле появились на стенах Грановитой палаты в Кремле.

Официальным гербом двуглавый орел стал уже при царе Иване IV Грозном.

В 1730-1740-х годах герб получил надолго закрепившуюся форму. В 1736 году императрица Анна Иоанновна пригласила шведского гравера Иоганна Карла фон Гедлингера (швейцарца по происхождению), и он создал Государственную печать, с небольшими изменениями использовавшуюся до 1856 года.

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