24 ноября 1615 года Французский король Людовик XIII женился на Анне Австрийской

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24 ноября 2021, 06:47 Сергей Нечаев,

Французский король Людовик XIII родился в 1601 году и был сыном Генриха IV и Марии Медичи. После смерти отца в 1610 году его короновали, а мать стала при нем регентом.

В августе 1612 года Мария Медичи и испанский король Филипп III из династии Габсбургов подписали брачный контракт, соединявший Людовика XIII и маленькую Анну Австрийскую, которой тогда было всего одиннадцать лет.

Юный король думал об этой девочке без всякого энтузиазма, но 7 октября 1615 года ему все же пришлось поехать в Бордо навстречу «жене».

Этот «дипломатический брак» был заключен 24 ноября, и после первой брачной ночи 14-лентий Людовик оставил свою столь же юную супругу, испытывая «стыд и великий страх». После этого он долгое время не стремится делить с королевой ложе, оправдываясь глубокой религиозностью и слабым здоровьем.

Тем не менее, роль королевы Франции привела юную Анну в восторг. Ради всего этого она даже была готова сделать все возможное, чтобы полюбить Людовика, что, в принципе, было нелегко, но стоило блеска и славы ее новой жизни. Король был мрачным темноглазым юношей, который крайне неловко чувствовал себя в ее обществе.

Глядя на своего юного супруга, Анна лишь слегка пожимала плечами. Впрочем, ее недоумение не имело особого значения. Ее задачей было, как всегда полагалось у Габсбургов, родить наследника престола, а потом спокойно наслаж¬даться жизнью во Франции, которая, как ни крути, была куда свободнее и веселее, чем в Мадриде. Что ни говори, но корона Франции была доста¬точной компенсацией за то, что пришлось выйти замуж за юношу, которого Анна никогда раньше не видела, и который оказался совсем не таким, как она ожидала.

Знаменитая история с герцогом Бекингемом, описанная в романе Александра Дюма, имела место позднее – в 1625 году. А будущий король Людовик XIV родится от этого брака в 1638 году.

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