22 ноября 1898 года родился будущий маршал Р.Я. Малиновский

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22 ноября 2021, 11:20 Сергей Нечаев,

10 (22) ноября 1898 года в Одессе появился на свет Родион Яковлевич Малиновский. Он родился вне брака: его отец Яков (Яким) был учителем. Сам Малиновский в автобиографии потом написал: «Отца своего не знаю, в моей метрике было написано “незаконнорожденный”». Когда Родиону исполнилось 11 лет, его мать решила выйти замуж. В день свадьбы мальчик сбежал и жил у сестры матери.



В 1914 году он упросил солдат, отправляющихся на фронт, взять его с собой, после чего был зачислен добровольцем в пулеметную команду 256-го Елисаветградского пехотного полка.



В октябре 1914 года он получил первую боевую награду - Георгиевский крест 4-й степени и был эвакуирован в тыл по ранению. После выздоровления он попал в состав экспедиционного корпуса русской армии во Франции, где получил два французских военных креста. После расформирования корпуса он поступил на службу в Иностранный легион, где воевал до капитуляции Германии.



В ноябре 1919 года Малиновский вернулся в Россию и, вступив в Красную Армию, сражался на Восточном фронте против А.В. Колчака.



В 1930 году он окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе и служил на руководящих штабных должностях. В 1937-1938 гг. участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканского правительства.



Великую Отечественную войну Малиновский встретил командиром 48-го стрелкового корпуса. Потом он стал командующим 6-й армией, потом командовал различными фронтами, освобождал Николаев и Одессу. Вместе с Ф.И.Толбухиным он блестяще провел Ясско-Кишиневскую операцию, когда было нанесено поражение группе армий «Юг».



В 1944 году Малиновскому было присвоено звание Маршала Советского Союза.



После капитуляции Германии он командовал войсками Забайкальского фронта и нанес главный удар по японской Квантунской армии.



В 1957-1967 гг. Малиновский был министром обороны СССР.



Умер он 31 марта 1967 года от рака поджелудочной железы.

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