Лондонский молоток – «реликвия» Ордовикского периода

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21 ноября 2021, 12:14 Александр Крохмаль, Журналист

Некоторые неуместные артефакты в прямом смысле ставят в ступор современную науку. Они заставляют нас задуматься о нашем происхождении. Возможно, люди существовали задолго до эры неолита? Или может быть, наши предки жили ещё во времена динозавров? Лондонский молоток – возможно как раз один из тех артефактов, который намекает нам на наше древнее происхождение. Во всяком случае, природа этой «реликвии» до сих пор не установлена. По официальным данным учёных, молоток мог быть изготовлен в 19-м веке, но по другим сведениям, он происходит из мелового, а то и из ордовикского периода Земли; то есть ему, по меньшей мере, может быть более 400 миллионов лет.

Артефакт был случайно обнаружен супругами Хан на территории техасского города Лондон. Это произошло примерно в 1936 году. Молоток находился внутри известняка мелового или даже ордовикского периода. Кусок камня с торчащим предметом был найден рядом с тропинкой на уступе берега Ред Крика, местного ручья. История этого таинственного орудия труда (или убийства?) во многом спорна и полна расхождений. На данный момент нет никаких надёжных документаций, подтверждающих точные обстоятельства находки. Но зато правильная и аккуратная конструкция артефакта поражает. Он представляет собой молоток с фрагментом рукоятки из неминерализованной древесины. Металлическая голова предмета составляет приблизительно 150 мм в длину и 25 мм в диаметре. Материал же в основном состоит из железа, серы и хлора.

На сегодня загадочный молоток находится в Музее Сотворения Мира, расположенном в том же штате Техас. По мнению руководства Музея, это находка – весомое доказательство существования людей не только во времена динозавров, но и задолго до их появления. Однако официальная наука такой теории до сих пор не признаёт.

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