Византийский император Мануил Комнин имел дружественные отношения с некоторыми русскими князьями

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19 ноября 2021, 21:30 Александр Крохмаль, Журналист

Из истории известно немало примеров взаимоотношений византийских базилевсов и русских князей. Возьмём хотя бы Мануила Комнина, считающегося едва ли не «вторым Юлием Цезарем» в истории Восточного Рима. В те времена в Европе зарождалась новая сила, угрожавшая Византии, и имя ей было – Венгрия. Сравнительно молодое королевство бывших мадьяров сумело превратиться в грозную силу. Местные короли приняли католичество и получили благословение римского папы. Мадьяры стали жить по западным обычаям и вскоре превратились в европейцев. Но всё же некоторые национальные элементы сохранялись. Венгрия в глазах Византии считалась серьёзным противником. Хотя при этом, у ромеев всё-таки оставался главный враг, представленный в лице Сельджуков, которые стремительно захватывали Малую Азию.

Чтобы воевать с венграми, и чтобы остановить рост их могучей державы, Мануилу Комнину приходилось чётко взаимодействовать с русскими князьями. Напомним, что в ту эпоху ещё не существовало единой Руси, ввиду раздробленности и постоянных войн между князьями. В итоге получилось так, что отдельная часть княжеств тяготела в сторону Европы, а другая же продолжала сохранять самобытность культуры. Известно, что во времена Мануила за власть в Киевской Руси боролись сразу три князя, среди которых Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий и Владимир Володаревич. Причём Изяслав был великим князем киевским, Юрий же владел Ростово-Суздальским княжеством, а Владимир – Галицким. Юрий Долгорукий считался союзником Мануила Комнина, а Владимир Володаревич и вовсе пребывал в вассальной зависимости от Константинополя.

Но после смерти галицкого князя и Изяслава Мстиславича положение дел изменилось. Киев достался Юрию Долгорукому, а в Галиче к власти пришёл Ярослав Осмомысл. Осмомысл быстро заключил союз с венгерским королём Гезой II и стал противником Византии. В 1160-х годах в Константинополе возникла смута. Андроник Комнин, родственник Мануила, задумал завладеть троном базилевса. Тогда он предложил венгерскому королю Гезе свои территории в обмен на престол. Но соглядатаи доложили Мануилу о готовящемся заговоре. Впоследствии, Комнин повелел заточить своего горе-родственника в тюрьму при Большом дворце. Андроник сумел сбежать оттуда и направился прямиком в Галицию, как раз ко двору князя Ярослава.

Ситуация сложилась весьма тяжёлая. Галич активно поддерживал венгров, а Андроник мог воспользоваться этим случаем и начать войну. Он даже планировал с помощью новых союзников наступать на Византию. Но Мануил решил проблему иначе. Он помиловал своего незадачливого кузена, а с киевским князем Ростиславом заключил договор о выставлении отряда воинов для нужд ромеев. Ярослав же был вынужден снова признать себя вассалом Константинополя. Он более не склонялся к союзу с венграми, опасаясь наступления с востока. Позднее Ярослав Осмомысл даже помог византийцам в борьбе с половецкой ордой. И вскоре галицкому князю пришлось обратиться уже против своих бывших партнёров.

В 1166 году Мануил Комнин начал военные действия против Венгрии. Первая армия во главе с византийскими командирами прошла через Южные Карпаты. Вторая же армия, уже под контролем Ярослава, наступала с востока. Благодаря помощи галицкого князя, ромеи полностью разграбили Трансильванию. Венгры потерпели целый ряд поражений не только от византийцев, но и от бывших союзников из Галиции. Позднее Осмомысл поплатился за свою дружбу с Мануилом и едва не пал жертвой заговора бояр, склонявшихся в сторону Венгрии и Польши. Но всё же ему удалось сохранить трон и продолжить своё правление вплоть до смерти в 1187 году.

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