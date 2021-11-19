19 ноября 1190 года был основан Тевтонский орден

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19 ноября 2021, 09:51

Фото из открытых источников

19 ноября 1190 года, во время Третьего крестового похода, немецкие паломники под руководством капеллана Конрада и каноника Вурхарда учредили под стенами Птоломаиды (Акры) госпиталь для больных и раненых соотечественников. Этот день стал датой основания Тевтонского католического духовно-рыцарского ордена.



По латыни Тевтонский орден – это Ordo Teutonicus (от слова «teutonicus», что значит «германский»).



Новые рыцари носили черную тунику и белый плащ с черным крестом на левом плече. Кроме обыкновенных монашеских обетов, они обязывались ухаживать за больными и биться с врагами католической церкви. Только немец и член старинного дворянского рода имел право на вступление в орден. Правила его были строгие: рыцари жили вместе, спали на твердых ложах, ели скудную пищу, не могли без позволения начальников выходить из дома, писать и получать письма, не смели ничего держать под замком, чтобы не иметь и мысли о какой-то собственности.



После взятия Птоломаиды (Акры) английским королем Ричардом Львиное Сердце и французским королем Филиппом II Августом в 1191 году Тевтонскому ордену было назначено местопребывание в этом городе.



Первое время это новое братство входило в структуру ордена Госпитальеров, а в 1191 году папа Климент III утвердил орден как «Братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской». В 1199 году, уже при папе Иннокентии III, он был преобразован в автономный духовно-рыцарский орден с собственным уставом.



Слава о подвигах Тевтонских рыцарей с удивительной быстротой распространилась по Западной Европе, а в начале XIII века орден окончательно перебазировался из Палестины в Прибалтику, захватив земли пруссов, литовцев и поляков.

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