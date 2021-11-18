Лабиринты истории: у Византии был шанс победить турок, но она им не воспользовалась

Аргументы Недели → История 13+

18 ноября 2021, 19:42 Александр Крохмаль, Журналист

Восхождение Османской Империи – всего лишь простая случайность истории. Не стоит забывать, что она едва не рухнула, благодаря Тамерлану, величайшему из правителей Востока, основателя империи Тимуридов. Если бы не его кончина, возможно Османский бейлик со временем превратился в обычную восточную провинцию. А если бы Османы не уцелели, то это был бы отличный шанс для византийского возрождения. Восточная Римская империя в те времена конечно же пыталась отвоевать свои территории, но полного объединения земель так и не случилось. Ведь византийцы попросту не воспользовались удачным шансом из-за банальной недальновидности.



На самом деле ошибок у Восточной Римской империи было куда больше, чем здравых решений. В основном всё ломали междоусобицы. Постоянные внутренние противоречия довели империю до глобального раскола ещё в начале 13-го века, когда Константинополь оказался захвачен крестоносцами. В 1261 году Византия отбилась от врагов, и власть досталась династии Палеологов. Латинская империя, сформированная западными монархами, была ликвидирована полностью. Но и это не спасло Восточный Рим от дальнейшего краха. Уже в 14-м столетии после воцарения Османа Гази, сравнительно небольшой бейлик (княжество) в Малой Азии, быстро превратился в серьёзную угрозу. Византия же продолжала вести междоусобные войны. Чего стоит только кровопролитная резня, устроенная двумя враждующими кланами – Кантакузинами и Палеологами! Эта бессмысленная бойня продолжалась 5 лет (с 1352 по 1357 годы). Византия была ослаблена, а её военная мощь стремительно угасала.



Но всё же в 1402 году под ударом оказалась уже Османская империя. Некогда маленький бейлик к тому времени уже превратился в большую державу, но всё же против Тимуридов у османов не было шансов выстоять. Из-за вторжения орд Тамерлана султану Баязеду Молниеносному пришлось отвести свои войска от пределов Константинополя. В кровавой битве под Ангорой (совр. Район Анкары) турки-османы были наголову разбиты. Им не помогли даже сербские вассалы из династии Лазаревичей, которые прислали 5000 воинов на помощь султану. Общие потери османов составили примерно 40 000 бойцов. После побоища почти вся Малая Азия оказалась захвачена Тимуридами. Тяжёлое поражение турок привело к распаду Османской империи на несколько враждующих объединений. Сыновья Баязеда перессорились между собой, и в то же самое время началась крестьянская война под руководством Берклюдже.



Историками принято считать, что Ангорская битва дала отсрочку падения Византии, и можно сказать, подарила ей ещё 50 лет существования. Однако некоторые источники говорят иначе. У Византии всё же имелась возможность задавить «осколочную империю» Османов. Просто базилевсы не воспользовались удачным моментом для наступления. Хотя ещё в конце 14-го века было понятно, что Османы представляют собой весьма серьёзную угрозу для ромеев. Раздробленность главных врагов Царьграда могла бы помочь Византии оправиться от удара и отвоевать свои исконные земли. Мануил II Палеолог вполне имел возможность обратиться за помощью к внешним силам для осуществления карательного похода и реваншистского наступления. Но вместо этого он предпочёл заключить сделку с Сулейманом, правителем одного из осколков Османской империи.



Впоследствии, султан Мурад II значительно расширил влияние Османов на территории Европы, а затем успешно восстановил былую мощь государства. Империя сумела оправиться от тяжёлого удара, нанесённого Тамерланом при Анкаре. Далее началось масштабное наступление турок на территории Византии, что позднее привело к окончательному краху державы ромеев.

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