Масадзи Китано, очередной «медицинский преступник» Японии, ушедший от правосудия

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17 ноября 2021, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист

Руины сооружений отряда № 731 в Харбине (Северо-Восточный Китай). GLOBAL LOOK PRESS

Отряд 731 был создан императором Хирохито в 30-х годах в качестве сверхсекретного подразделения, занимавшегося разработкой супероружия. Как правило, это было биологическое и химическое оружие, которое Япония собиралась применять против своих противников – СССР и в частности США. Так уж сложилось, что глава отряда «чудовищ», генерал Исии Сиро, не только не получил должного наказания за бесчеловечные опыты над людьми, но и прожил всю свою жизнь в почёте и уважении. Впрочем, был и ещё один изувер, пожалуй, худший военный преступник в Отряде 731, который тоже избежал правосудия. Звали его Масадзи Китано, и в современной Японии его до сих пор не считают убийцей.

Свой путь к научным познаниям будущий палач невинных начал ещё с 10-х годов 20-го столетия. В 1922 году Китано успешно окончил Медфакультет Токийского Императорского университета. Он получил степень доктора медицины, и сразу же принялся работать в высших сферах Японии. Причём, самое интересное – это то, что сведений о психическом состоянии Китано попросту не имеется. Как известно, большая часть военных преступников за всю историю человечества серьёзно пострадала в детстве, и именно эти душевные травмы впоследствии превратили их в бездушных монстров. Но что именно случилось в детстве с Китано, никто не знает. Очевидно, что он был нездоровым человеком и нуждался в срочной психиатрической помощи. Однако в тогдашней Японии его болезнь вполне могли принять за нечто, вроде «высшего благословения».

В 1921 году Китано успешно работал военным хирургом. После этого Масадзи продолжил учёбу в университете, и с 1923 года он уже будучи опытным профессионалом, начал заниматься исследованиями инфекционных заболеваний. В 1925 году он защитил диссертацию как раз по данной тематике. В самом начале 30-х он активно посещал страны, которые позднее станут для Японии главными врагами. Он побывал в Европе и США уже в качестве исследователя и опытного эксперта в области медицины. С 1932 года начинается его деятельность на территории Маньчжурии. Но до командира Отряда 731 он дослужился лишь только ближе к 1942 году. Известно, что он целиком и полностью выступал за эксперименты над живыми людьми. Таким образом, он намеревался проверить их на прочность и заодно добиться нужных результатов.

Сменив Исии Сиро на должности руководителя Отряда 731, Китано продолжал эксперименты над пленниками. Самих пленных он не считал за людей, а именовал их просто «обезьянами». В других случаях, Масадзи называл их «брёвнами». Известно, что при руководстве этого маньяка погибло куда больше пленников, чем при генерале Сиро. Позднее Китано получил звание генерала, а именно - генерал-лейтенанта 13-го армейского медкорпуса. Ближе к концу Второй Мировой, началось серьёзное наступление армий Советского Союза и США. Токио был подвергнут бомбардировке, а большая часть корпусов Империи была наголову разбита. Уже в августе 1945 года Китано был схвачен и помещён в Шанхайский концлагерь. Однако никакого наказания за свои преступления он так и не получил.

В 1946 году Масадзи Китано репатриировали обратно в Японию. В родной стране многие встречали его, как героя и научного гения. И почти никто не признал в нём военного преступника, маньяка и изувера, которому было место, как минимум, в психиатрической лечебнице. Вернувшись на родину, он стал уважаемым сотрудником японской компании Green Cross. В 1959 году он стал директором этой организации и одним из уважаемых людей в Стране Восходящего Солнца. Свою вину перед китайцами и гражданами СССР он так и не признал. Напротив, свои действия он объяснял тягой к знаниям, а все военные преступления именовал «удачными экспериментами в области медицины».

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