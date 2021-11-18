18 ноября 1853 года Русский флот под командованием адмирала П.С.Нахимова уничтожил турецкую эскадру в Синопской битве

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18 ноября 2021, 08:37 Сергей Нечаев,

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18 (30) ноября 1853 года русский Черноморский флот под командованием вице-адмирала П.С.Нахимова разгромил турецкую эскадру Осман-паши в гавани города Синоп, что на черноморском побережье Турции (примерно в 300 км от Севастополя). Турецкая эскадра была уничтожена в течение нескольких часов, и это событие вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.

У русских было 6 линейных кораблей, 2 фрегата и 3 парохода (всего 720 корабельных орудий), у турок - 7 фрегатов, 3 корвета, 2 парохода, 2 вооруженных транспорта и 2 брига (всего 476 корабельных орудий и 44 орудия на береговых батареях).

В славной Синопской битве, прославившей имя вице-адмирала Нахимова, было совершенно уничтожено 13 неприятельских судов; потери турок составили до 3000 человек. В числе пленных находился командующий турецкой эскадры вице-адмирал Осман-паша и два командира фрегатов.

Осман-паша был схвачен на разрушенном и уже полузaтoпленном судне, ставшем на мель у берега: он лежал на палубе своего корабля, тяжело раненый в ногу. Несчастный погиб бы, если бы русские не подоспели вовремя.

Потери с российской стороны также была довольно значительны: было убито и ранено 274 человека. Из кораблей русской эскадры ни один не был потоплен или взорван.

20 ноября утром победоносные корабли снялись с якоря и при помощи пароходов, которые вели на буксире суда с перебитыми мачтами, направились к Севастополю.

В награду за славную Синопскую битву император Николай I пожаловал начальнику русской эскадры орден Святого Георгия 2-й степени, а в Bысочайшей грамоте при этом было сказано: «Истреблением турецкого флота при Синопе вы украсили летопись русского флота новой победой, которая останется навсегда памятна в русской истории».

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