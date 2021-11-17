Нерафинированный Ломоносов: такого раньше школьникам не рассказывали

Аргументы Недели → История 13+

17 ноября 2021, 16:06

Исполняется 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Личность фантастическая – и не только потому, что он максимально преуспел в науке как технарь, как гуманитарий и как естественник сразу, но и потому, что прожил абсолютно невероятную жизнь.



Даже обучиться элементарной грамоте крестьянскому сыну в те времена – почти чудо. Сельских школ тогда не было – видимо, подрастающего Михайло выучил местный священник. Затем, поступая в московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михайло сделал вид, будто потерял документы, и выдал себя за дворянского сына (крестьянам дорога к высшему образованию была закрыта). У приёмной комиссии не возникло ни малейших сомнений, что перед ними дворянский сын, – настолько грамотным он себя показал. Правда, впоследствии обман раскрылся.



На четвёртом году обучения у него появилась возможность поехать в экспедицию в Оренбургскую губернию. Экспедиции требовался священник, поэтому Ломоносов решил стать священником – и выдал себя на сей раз за поповского сына. Заметив противоречие, отборочная комиссия отправила запрос по месту происхождения Ломоносова, в Холмогоры, – тут-то всё и выяснилось. В итоге ему грозило не просто отчисление из академии – его могли отдать в солдаты на 25 лет. Он написал покаянный рапорт руководству академии и… отделался испугом.



Если при обучении в московской академии Ломоносов жил на три копейки в день и очень нуждался, то теперь, когда он учился в Европе, Российское государство платило ему огромную стипендию – 100 рублей в месяц. Ломоносов получил возможность жить на три с лишним рубля в день вместо привычных трёх копеек! Разумеется, ему сорвало крышу, как и остальным двум студентам из России. Ребята принялись пить, гулять, бузотёрить. Но всё и на этот раз обошлось.



По пути домой с ним опять произошёл случай, из-за которого мы чуть не лишились гения. В одном из княжеств Пруссии, недалеко от голландской границы, он зашёл в трактир, и там его пригласили к столу солдаты с офицером – угоститься. Отказаться от такого предложения, согласитесь, непросто. В результате, очнувшись, Ломоносов обнаружил себя в прусской военной форме: оказалось, он дал согласие служить в местной армии. Его попытки отыграть ситуацию были жёстко пресечены – пришлось служить. Ломоносов всем своим видом демонстрировал, что служит с огромным удовольствием, и тем самым усыпил бдительность пруссаков. Крепость, где он служил, находилась на острове, и однажды ночью он совершил побег вплавь. Пруссаки скоро обнаружили это – и пустились в погоню. Они почти настигли беглеца, но тот успел перебежать границу с Голландией, нарушить которую преследователи себя считали не вправе. Ломоносов выжал мокрую одежду, повесил на дерево сушиться и проспал на земле почти сутки. А затем дошёл пешком до Гааги, откуда российский посол отправил его на корабле в Петербург.



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