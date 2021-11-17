17 ноября 1917 года Умер Огюст Роден - человек, признанный одним из создателей современной скульптуры

Аргументы Недели → История 13+

17 ноября 2021, 08:01 Сергей Нечаев,

В молодости Огюст Роден зарабатывал на жизнь ремеслом декоратора, а скульптором он стал уже в зрелом возрасте. Среди главных произведений Родена, находящихся на стыке реализма, импрессионизма и символизма, можно назвать бронзового «Мыслителя», мраморный «Поцелуй», скульптурную композицию «Граждане Кале» и незавершенные «Врата ада».

В 1883 году скульптор Альфред Буше пригласил мастера позаниматься с группой его студенток. Так Роден познакомился с Камиллой Клодель, явно превосходившей по таланту всех остальных. С 1885 года юная Камилла стала работать помощницей в мастерской Родена. Она позировала ему, и вскоре они стали любовниками. Их отношения продолжались много лет, но при этом Роден не рвал связей и с Розой Бёре, которая, конечно же, знала о своей роли «другой женщины».

В период отношений с Камиллой Роден создал большое количество скульптур, главной темой которых была чувственная любовь. Есть версия, что Роден эксплуатировал талант Камиллы, использовал многие ее идеи, но при этом «не давал хода» ее работам. А вот некоторые его скульптуры были как две капли воды похожи на шедевры Камиллы. Для девушки это кончилось плохо. Поняв, что ее цинично использовали, она тяжело заболела и кончила жизнь в психиатрической клинике.

19 января 1917 года Роден все-таки женился на своей верной Розе Бёре. Но к тому времени ее жизненная энергия уже была исчерпана, и она умерла через 25 дней после долгожданной свадебной церемонии. 12 ноября заболел и Роден. Он умер от скоротечного воспаления легких 17 ноября, в возрасте 77 лет. На его могиле в Мёдоне была установлена копия его знаменитого «Мыслителя».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости